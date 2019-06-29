أغلب الأوروبيين يؤيدون فرض ضريبة إضافية على شركات التكنولوجيا

كتبت: إنجى مجدى

أظهر استطلاع رأى أجرى حديثا عن تأييد 79% من الفرنسيين فرض ضريبة إضافية على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيس بوك وجوجل وآبل وأمازون.

وبحسب الاستطلاع الذى أجرته وكالة سبوتنيك بالتعاون مع شركة IFop على عينة من 3007 أشخاص فوق الـ18 عاما، ونشرت نتائجه هذا الأسبوع، فإن غالبية المشاركين فى الاستطلاع وهم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة يؤيدون فرض ضرائب إضافية على شركات التكنولوجيا.

وجاءت نتائج الاستطلاع بين الفرنسيين والألمان والبريطانيين بنسب 79% و72% و 71%، على التوالى، فيما جاءت بنسبة أقل بين الأمريكيين إذ أن أكثر بقليل من نصف الأميركيين (53%) يعتبرون أنه من الضرورى فرض ضريبة إضافية على شركات مثل فيس بوك وجوجل وآبل.