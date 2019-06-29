سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 03:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

أغلب الأوروبيين يؤيدون فرض ضريبة إضافية على شركات التكنولوجيا

السبت، 29 يونيو 2019 02:26 م
أغلب الأوروبيين يؤيدون فرض ضريبة إضافية على شركات التكنولوجيا تأييد لفرض ضرائب إضافية على شركات التكنولوجيا
كتبت: إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهر استطلاع رأى أجرى حديثا عن تأييد 79% من الفرنسيين فرض ضريبة إضافية على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيس بوك وجوجل وآبل وأمازون.

 

وبحسب الاستطلاع الذى أجرته وكالة سبوتنيك بالتعاون مع شركة IFop على عينة من 3007 أشخاص فوق الـ18 عاما، ونشرت نتائجه هذا الأسبوع، فإن غالبية المشاركين فى الاستطلاع وهم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة يؤيدون فرض ضرائب إضافية على شركات التكنولوجيا.

 

وجاءت نتائج الاستطلاع بين الفرنسيين والألمان والبريطانيين بنسب 79% و72% و 71%، على التوالى، فيما جاءت بنسبة أقل بين الأمريكيين إذ أن أكثر بقليل من نصف الأميركيين (53%) يعتبرون أنه من الضرورى فرض ضريبة إضافية على شركات مثل فيس بوك وجوجل وآبل.


فيس بوك

جوجل

ابل

شركات التكنولوجيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة