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أسعار الذهب اليوم السبت 29-6-2019 فى مصر

السبت، 29 يونيو 2019 12:46 م
أسعار الذهب اليوم السبت 29-6-2019 فى مصر الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم السبت 29-6-2019 بعد ارتفاعها أمس بقيمة 3 جنيهات، وسجل سعر الذهب من عيار 21 قرابة  652 جنيها للجرام.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر:
 

عيار 21 سجل 652 جنيها للجرام

عيار 18 سجل 558 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 745 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5216 جنيها

أوقية الذهب 1409 دولار.

 

وكشف مهدى عبد الفتاح عضو شعبة المعادن الثمينة، أن الطلب على الذهب فى مصر تراجع بصورة كبيرة، بالتزامن مع  صعود الأسعار، لافتاً إلى أن انخفاض سعر الدولار في مصر ساهم في الحد من الارتفاعات.

 

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى  والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

 

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

 

ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

 

 

 


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