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9 يوليو.. محاكمة 14 متهما فى حادث قطار محطة مصر

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:43 م
9 يوليو.. محاكمة 14 متهما فى حادث قطار محطة مصر المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة
كتبت هدى أبو بكر

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حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 9  يوليو المقبل لبدء محاكمة 14متهما في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 أخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة .
 
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط .
 
وكشفت تحقيقات كمال الشناوى رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحام العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحى أبو الغار ٤٨ سنة سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان  المزود به الجرار قيادته رقم ٢٣٠٢ فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
 
فيما قام المتهم الثانى أيمن الشحات ٤٣ سنة سائق جرار بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن العدس ٥٤ سنة سائق جرار ، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار ٢٣٠٥ لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن . 
 
ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر ٤٦ سنة كاتب جرد، تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار ٥٤ سنة ملاحظ مناورة بان اثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لاضفاء المشروعية على اعمال الملاحظة داخل الورش.
 
واستندت النيابة في إحالة المتهمين لما شهد به سعد سعودي رئيس الادارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، أن الجرار مزود بألة تامين في حالة الإغماء أو وفاة للسائق تسمى رجل الميت ونه لم يبلغ بوجود اَي اعطال في الجرار وان من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان .
 
 

محكمة الاستئناف

حادث محطة قطار مصر

حادث محطة مصر

محاكمة المتهمين فى حادث القطار

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