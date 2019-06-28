13 معلومة عن حريق العتبة منذ الاندلاع وحتى تشكيل لجان الحصر.. تعرف عليها

كتب علاء رضوان

استقبلت منطقة العتبة، بمحافظة القاهرة، صباح الخميس، حريقًا هائلاً التهم أكثر من 80 محلاً وباكية لإكسسوارات المحمول وأجهزة التصوير، حيث وقع الحريق فى تمام الساعة الخامسة فجرًا دون وجود خسائر فى الأرواح بفضل تعاون الأهالى وأصحاب المحلات ورجال الحماية المدنية فى إخماد الحريق.

فى التقرير التالى "اليوم السابع" يرصد تفاصيل حريق العتبة منذ لحظة حدوثه حتى وصول الجهات المختصة والمسئولين لمتابعة الموقف.

1-الزمن:

الخامسة فجرًا.

2-المكان:

شارع العطار – سوق الخضار – العتبة.

3-الحدث:

حريق هائل داخل السوق.

4-السبب:

شهود عيان تتباين شهادتهم بين انفجار أنبوبة أحد المحلات وماس كهربائى.

5- المشهد:

حالة من الهلع والذعر تُصيب أصحاب المحلات المتواجدين أثناء الحريق.

6-الإجراءات التأمينية:

محاولة أصحاب المحلات استخدام طفايات الحريق دون جدوى.

7-الحلول:

التواصل مع رجال الحماية المدنية لإنقاذ الموقف.

8-الكارثة الأقتصادية:

النار تلتهم 80 محلاً وباكية قبل وصول رجال الحماية المدنية، وخسائر تقدر بـ150 مليون جنيه – بحسب شهود العيان.

9- فى الخامسة ونصف فجراَ وصول 35 سيارة إطفاء وإنقاذ البقية المتبقية من سوق الخضار.

10- فى غضون الثانية عشر ظهرًا وصول محافظ القاهرة إلى موقع الحدث لمتابعة الأوضاع.

11- المحافظ يأمر بتشكيل لجنة فنية منفردة لمعاينة ومعرفة ظروف وأسباب الحريق ومدى تأثر مبنى السوق به والتأكد من السلامة الإنشائية له.

12- البيانات الرسمية تؤكد عدم وجود خسائر فى الأرواح.

13- النيابة العامة تشكل لجنة فنية لحصر الخسائر وتنتدب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحادث.