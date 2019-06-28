10 شركات مصرية تشارك بالمعرض الاقتصادى والتجارى الصينى الأفريقى

كتب إسلام سعيد

تشارك مصر بالمعرض الاقتصادى والتجارى الصينى الأفريقى الأول، والمقام حالياً بمدينة تشانجا عاصمة مقاطعة هونان الصينية خلال الفترة من 27-29 يونيو الجارى تحت عنوان " التعاون المربح للجميع... نحو شراكة اقتصادية تجارية صينية افريقية"، بجناح متميز على مساحة 350 متر مربع.

ويضم الجناح 10 شركات تعمل فى مجالات المنتجات الزراعية والأسماك البحرية والحرف اليدوية والصناعات الغذائية وعدد من البنوك المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين إلى جانب عدد من المجالس التصديرية تشمل الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية ومواد البناء والحراريات.



الجناح المصرى بالمعرض الصينى الأفريقى

وافتتح خو تشون خوا نائب رئيس الوزراء الصينى، فعاليات المعرض، وزار أجنحة الدول الأفريقية المشاركة، وتفقد الجناح المصرى حيث تم استعراض مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية بالسوق المصرى فى مجالات الانتاج والتصنيع الزراعى والصناعات الغذائية ومواد البناء إلى جانب الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، كما تم تقديم عرض تقديمى حول أهم المناطق التاريخية والمزارات السياحية بمصر حيث دعا المواطنين الصينين لزيارة مصر وكذلك الاستثمار فى المناطق الصناعية الواعدة.

وقال نائب رئيس الوزراء الصينى، إن المعرض يولى اهتمام خاصاً بمصر باعتبارها بوابة العبور لإفريقيا، مشيراً إلى حرص الحكومة الصينية على تنمية وتقوية العلاقات المصرية الصينية على المستوى الاقتصادى والتجارى مدعومة بعلاقات سياسية متميزة تربط البلدين.

ومن جانبه قال السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات، إن المعرض يعكس حرص الجانب الصينى على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية بصفة عامة وجمهورية مصر العربية بصفة خاصة، مشيراً الى ان الصين وأفريقيا تتمتعان بظروف تنمية متشابهة ومتكاملة، حيث تعد تجربة الصين مرجعًا مناسبًا للبلدان الأفريقية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الحكومة الصينية خصصت مساحة 240 متر مربع لمصر بالجناح الوطنى إلى جانب تخصيص مساحة 110 متر مربع للشركات المصرية المصدرة للسوق الصينى، لافتا إلى أن أكثر من 1500 ممثل رسمى، وما يزيد عن 3500 عارض محلى وأجنبى، و 5000 من المشترين والزوار يشاركون بالمعرض.



الجناح المصرى

ولفت يوسف إلى أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة تترأس الوفد المصرى المشارك والذى يضم عدد من الجهات الوطنية الحكومية والقطاع الخاص تشمل هيئة تنمية الصادرات والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف يوسف، أن هذا المعرض يعد احد النتائج الهامة لمنتدى تعاون الصين وأفريقيا والذى عقد فى بكين خلال شهر سبتمبر الماضى بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية كانت قد تقدمت بدعوة رسمية لجمهورية مصر العربية للمشاركة بالمعرض والذى يتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى العام الجارى.

وأوضح يوسف، أن الجانب الصينى حدد خطط التعاون العشرة الرئيسية بين الصين وإفريقيا للمرحلة القادمة والتى تشمل الترويج الصناعى وربط البنية التحتية وتيسير التجارة والتنمية الخضراء وبناء القدرات والرعاية الصحية وتبادل الأفراد والسلام والأمن مع التركيز على إنشاء آلية جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين وأفريقيا، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق ثمانى مبادرات رئيسية للتعاون خلال فعاليات المعرض.



وزيرة السياحة تتفقد الجناح المصرى

ونوه رئيس هيئة تنمية الصادرات، إلى أن الهيئة ستقوم بالتنسيق خلال فعاليات المعرض مع الجانب الصينى بتنظيم لقاءات واجتماعات رفيعة المستوى، وذلك بين كافة الجهات المصرية المشاركة سواء الحكومية أو الكيانات التصديرية والشركات المشاركة ونظرائها من الجانب الصيني، مشيرا إلى أن المعرض يعد أيضا محفلاً دولياً لعقد لقاءات مكثفة بين الوفود رفيعة المستوى من ممثلى الدول الأفريقية المشاركة.

وأشار إلى أن تصميم الجناح الوطنى بالمعرض والحملات الدعائية الخاصة به تتضمن مزيج مابين الاحتفاظ بالهوية المصرية القديمة وتقديم جانب من المشروعات العملاقة الحالية والمستقبلية، لافتا إلى أن الجهات المصرية المنظمة للجناح المصرى تشمل هيئة تنمية الصادرات المصرية بوزارة التجارة والصناعة والسفارة المصرية ببكين ومكتب التمثيل التجارى ببكين والعديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.