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وينك يا أبى تشوفنى دكتور.. موقف طريف لسعد الحريرى فى جامعة الكسليك.. فيديو

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:06 م
وينك يا أبى تشوفنى دكتور.. موقف طريف لسعد الحريرى فى جامعة الكسليك.. فيديو سعد الحريرى
كتب محمد تهامى زكى

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تسلم رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، أمس الخميس، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الكسليك فى لبنان.

رئيس وزراء لبنان
رئيس وزراء لبنان

 

ووفقا لـRT، قال الحريرى خلال رعايته حفل تخرج الطلاب فى جامعة "الكسليك" بقاعة البابا يوحنا بولص الثانى، بحضور حشد من الشخصيات الرسمية والأكاديمية: "وينك يا أبى تشوفنى دكتور"، لتعلو الضحكات والتصفيق فى القاعة.

 

 

وتابع الحريرى خلال استلام الدكتوراه: "أصارحكم أن التحدى الذى يواجهه المسؤولون اليوم، على أى مستوى كان، هو استعادة هذه الثقة. وإنى شخصيا مستعد لهذا التحدي".

سعد الحريرى
سعد الحريرى

وأعرب  الحريرى، عن أمله أن يبقى لبنان بمنأى عن المشاكل، ليحقق دوره ورسالته فى منطقته وفى العالم.

 


سعد الحريرى

سعد الحريري

لبنان

رئيس وزراء لبنان

رئيس الوزراء اللبنانى

جامعة الكسليك

الدكتوراة الفخرية

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