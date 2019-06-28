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وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بضربة شمس فى إسبانيا

الجمعة، 28 يونيو 2019 10:47 ص
وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بضربة شمس فى إسبانيا ارتفاع الحرارة
كتبت فاطمة شوقى

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خلفت الموجة الحارة التى تتعرض لها إسبانيا ضحايا من المسنين، وتوفى شخص وأصيب ثلاثة آخرين فى حالة خطيرة بسبب الإصابة بضربة شمس، وذلك رغم التحذيرات وإجراءات الطوارئ.

قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إنه توفى رجل يبلغ من العمر 80 عاما بعد أن سقط فى منتصف الشارع فى بلد الوليد، ودخل شاب 17 عاما المستشفى فى قرطبة وهو فى غيبوبة، كما أصيب عامل ميدانى 45 عاما فى مستشفى بمرسيا، حيث ظهرت عليه أعراض السكتة الدماغية، ورجل إطفاء فى حريق فى منطقة اريبيرا، وجميعهم أصيبوا بضربة شمس.

وتواجه إسبانيا أطول موجة حارة منذ عام 1975، تستمر 26 يوما، والتى تصل ذروتها فى 7 يوليو حيث ستصل درجة الحرارة إلى 44.5 درجة، خاصة فى مدينة سرقسطة.

كما نتج عن ارتفاع درجات الحرارة فى إسبانيا، حرائق الغابات بنحو عشرة آلاف فدان فى إقليم كتالونيا بشمال شرق إسبانيا، وقال رجال الإطفاء إن المنطقة المتضررة قد تتسع بدرجة كبيرة فى ظل موجة حارة تتعرض لها البلاد بأسرها.

وقالت حكومة إقليم كتالونيا إن حرائق الغابات التى يشهدها الإقليم من بين أسوأ الحرائق التى تعرض لها منذ 20 عاما، وأضافت أن نحو 30 شخصا تم إجلاؤهم من منازل ريفية فى المنطقة المتضررة.

وشاركت طائرات هليكوبتر في إخماد الحرائق بالمنطقة التى تبعد نحو 80 كيلو مترا عن بلدة تاراجونا الساحلية، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى.

 


اسبانيا

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة

اوروبا

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