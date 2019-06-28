نائب محافظ "تيانچين" الصينية: نساند الشركات للاستثمار فى قناة السويس

كتبت آمال رسلان

حرص نائب محافظ مدينة تيانچين الصينية، على لقاء وزيرة السياحة، خلال زيارتها الحالية لدولة الصين لتمثيل مصر فى المعرض الاقتصادى التجارى الصينى الأفريقى الأول الذى يُقام خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجارى فى مدينة تشانغشا عاصمة إقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية.

وحضر اللقاء السفير أسامة المجدوب سفير مصر فى جمهورية الصين الشعبية، والوفد المصرى الرسمى المشارك فى المعرض، ومسئولى مدينة تيانچين الصينية التى تعد واحدة من أكبر المدن التجارية والصناعية فى الصين، بالإضافة إلى أنّها ميناء هام لخدمات النقل البحرى، والتجارة الخارجية.

وأشارت وزيرة السياحة بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، إلى أهمية هذا المعرض خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى هذا العام، مؤكدة على رغبة الحكومة المصرية لتعزيز أوجه التعاون مع الصين، ودعم أواصر العلاقات الأفريقية لتحقيق النمو الاقتصادى المرجو وخلق فرص عمل، وكذا الاهتمام بالقواسم والتحديات المشتركة التى تجمع مصر والصين والدول الأفريقية.

وأكدت الوزيرة، على اهتمام الحكومة المصرية بهذا المعرض، والذى تُرجم فى حرص الحكومة على اختيار وفد رفيع المستوى للمشاركة فى المعرض لدفع التعاون فى مجالات كثيرة اقتصادية وتجارية واستثمارية، وبالأخص فى محور قناة السويس، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للخدمات والسلع الإفريقية والصينية وتعزيز كافة مجالات التعاون الزراعية والصناعية بين دول القارة الإفريقية والصين، ومن ثم تحقيق التنمية للشعوب.

وأضافت الوزيرة، أن الأهداف المصرية المرجوة من هذا المعرض تتسق مع الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات لدعم المشروعات الاقتصادية العملاقة ومنها المنطقة الصناعية لقناة السويس والتى تعد مكون رئيسى من مكونات مشروع قناة السويس الجديدة، مشيرة إلى التعاون الكبير مع الجانب الصينى فيها، وأشادت الوزيرة بالجهود التى يبذلها رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش للنهوض بهذا المشروع القومى العملاق.

كما أكدت الوزيرة على العلاقة القوية بين القيادة السياسية فى البلدين، مشيرة إلى أن أولى رحلات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية الخارجية فى عام 2014 كانت إلى دولة الصين، وأنه تم عقد 6 لقاءات قمة بين الرئيس السيسى ونظيره الصينى الرئيس شى چين بينج خلال الخمس سنوات الماضية.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية فى مصر والصين لديهما رؤية مشتركة للعمل من أجل تنمية القارة الأفريقية، والعمل لدفع المزيد من آوجه التعاون الثنائى بين مصر والصين.

وقالت الوزيرة، إن مشاركة مصر فى مؤتمر الاستثمار خلال فعاليات هذا المعرض سيكون فرصة لعرض مقومات مصر فى المجالات المختلفة فى قطاعات الزراعة والتجارة والاستثمار والصناعة والسياحة.



لقاء وزارة السياحة مع نائب محافظ تيانچين لقاء وزارة السياحة مع نائب محافظ تيانچين

وأشارت الوزيرة، إلى أن السوق الصينى يعد أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة لمصر، لافتة إلى تطلع الوزارة لاستقبال مزيد من السائحين الصينيين لزيارة مصر، وأضافت أن هناك العديد من الجوانب المشتركة التى تربط الحضارتين المصرية والصينية.

وأكدت الوزيرة على أهمية التدريب وتنمية مهارات ورفع كفاءة العاملين فى قطاع السياحة، مشيرة إلى إمكانية التعاون بين الوزارة والمدينة فى هذا المجال.

ودعت الوزيرة نائب المحافظ إلى زيارة مصر والتمتع بالمقومات السياحية الفريدة بها، لافتة إلى زيارة نائب الرئيس الصينى الأخيرة إلى مصر، والتى زار فيها العديد من المناطق الأثرية وكذلك مشروع المتحف المصرى الكبير.

ومن ناحيته رحب نائب محافظ مدينة تيانچين الصينية بالوزيرة والوفد المصرى، مؤكدا على أن مصر بلدا هاما بالنسبة للصين، حيث أن مصر هى أول دولة أفريقية اعترفت بالصين عند تأسيسها منذ 70 عاما، وأقامت معها علاقات دبلوماسية، مؤكدا على أن علاقة الصداقة التاريخية التى تجمع بين مصر والصين مبنية على الثقة والاحترام المتبادل والدعم والشراكة.

وأضاف أن مصر واحدة من أوائل الدول التى قدمت الدعم لمبادرة الحزام والطريق، مشيرا إلى أنه فى إطار الترويج لهذه المبادرة فإن الجانب الصينى ملتزم بتعزيز التعاون مع مصر خاصة فى المنطقة الاقتصادية الصينية بقناة السويس، مؤكدا أن مدينة تيانچين تسعى خلال الفترة القادمة لزيادة حجم التعاون فى محور قناة السويس، وإلى مساندة الشركات التى تسعى للاستثمار فى هذه المنطقة.

وأشار نائب محافظ مدينة تيانچين إلى أن مدينة تيانچين واحدة من المدن الرائدة فى الصين فى مجال التعليم والتدريب المهنى، موضحا أنه خلال منتدى تعاون الصين وأفريقيا الذى عقد فى بكين خلال الفترة من 1-3 سبتمبر 2018 ، أعلن الرئيس الصينى عن مشروع تدريب مهنى كبير كأحد المبادرات الثمانية التى نتجت عن المنتدى، وهى مبادرة خرجت من مدينة تياچين، وأشار إلى رغبته فى التعاون مع مصر فى هذا المجال.

وقال إنه فى إطار النجاح الذى يشهده التعاون الصينى المصرى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فإنه يتمنى تعزيز التعاون فى شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليم والتدريب المهنى وغيرها، وأنه عن طريق التعاون بين حكومات البلدين يمكن خلق منصة وبيئة مواتية لشركات القطاع الخاص للاستثمار.

وقال نائب محافظ مدينة تيانچين، إن زيارة مصر حلم يتمنى تحقيقه، فمصر بلد له حضارة عريقة تضرب جذورها فى التاريخ.