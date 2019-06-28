نائب قائد الحرس الثورى: أمريكا وحلفاءها لا يجرؤون على إطلاق رصاصة نحو إيران

وكالات

قال نائب القائد العام لحرس الثورة الإيرانى، على فدوى، أن أمريكا وحلفاءها لا يجرؤون على إطلاق رصاصة واحدة نحو إيران.

وأشار على فدوى، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم"، إلى أن أهم مهام حرس الثورة هى مواجهة التهديدات العسكرية وشبه العسكرية والحرب الناعمة، منوها بأن قوة طهران جعلت واشنطن وحلفاءها غير قادرين على مواجهتها.

وأضاف: "بالرغم من مضى أكثر من 30 عاما على نهاية الحرب (العراقية-الإيرانية)، ورغم عدم تجرؤ أى أحد على إطلاق رصاصة نحو إيران خلال هذه المدة، إلا أن التهديدات العسكرية لا تزال مستمرة".

وتابع فدوى: "العدو لم يجرؤ على القيام بأى عمل فى المجال العسكري، لكنه ينشط فى مجالات أخرى بشكل دائم".