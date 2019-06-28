سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 08:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

نائب قائد الحرس الثورى: أمريكا وحلفاءها لا يجرؤون على إطلاق رصاصة نحو إيران

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:41 ص
نائب قائد الحرس الثورى: أمريكا وحلفاءها لا يجرؤون على إطلاق رصاصة نحو إيران على فدوى نائب القائد العام لحرس الثورة الإيرانى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال نائب القائد العام لحرس الثورة الإيرانى، على فدوى، أن أمريكا وحلفاءها لا يجرؤون على إطلاق رصاصة واحدة نحو إيران.

وأشار على فدوى، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم"، إلى أن أهم مهام حرس الثورة هى مواجهة التهديدات العسكرية وشبه العسكرية والحرب الناعمة، منوها بأن قوة طهران جعلت واشنطن وحلفاءها غير قادرين على مواجهتها.

وأضاف: "بالرغم من مضى أكثر من 30 عاما على نهاية الحرب (العراقية-الإيرانية)، ورغم عدم تجرؤ أى أحد على إطلاق رصاصة نحو إيران خلال هذه المدة، إلا أن التهديدات العسكرية لا تزال مستمرة".

وتابع فدوى: "العدو لم يجرؤ على القيام بأى عمل فى المجال العسكري، لكنه ينشط فى مجالات أخرى بشكل دائم".

 


الحرس الثورى

ايران

امريكا

على فدوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مندوب إيران بالأمم المتحدة: لن ننتج أسلحة نووية حتى فى حال انهيار الاتفاق النووى

الخميس، 27 يونيو 2019 09:40 م

مبعوث أمريكى: عقوبات إيران تؤتى بثمارها

الخميس، 27 يونيو 2019 07:19 م

هل تنجح وساطة فرنسا فيما فشل فيه آخرون؟.. ماكرون يحاول إقناع ترامب فى G20 بتخفيف عقوبات إيران لدفع المحادثات.. وجبل طهران تمخض عن فأر بشهادة دبلوماسيين.. روحانى تراجع عن رفع مخزون اليورانيوم رغم انتهاء مهلته

الخميس، 27 يونيو 2019 07:00 م

جواد ظريف على تويتر: الحرب القصيرة مع إيران "وهم"

الخميس، 27 يونيو 2019 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

الأرجنتين تواجه فنزويلا فى ربع نهائى بطولة كوبا أمريكا

الأرجنتين تواجه فنزويلا فى ربع نهائى بطولة كوبا أمريكا

عيار 21 كان بـ148 قرش.. اعرف سعر الذهب زمان بالخمسينات والستينات

عيار 21 كان بـ148 قرش.. اعرف سعر الذهب زمان بالخمسينات والستينات

"العبقرى" جونى إيف مصمم هاتف "آيفون" يرحل عن "آبل" بعد 30 عاما.. لهذا السبب

"العبقرى" جونى إيف مصمم هاتف "آيفون" يرحل عن "آبل" بعد 30 عاما.. لهذا السبب

موعد مباراة مصر و أوغندا فى أمم أفريقيا

موعد مباراة مصر و أوغندا فى أمم أفريقيا

"مو صلاح"..اليوجا تنتقل من البريمير ليج لأمم أفريقيا

"مو صلاح"..اليوجا تنتقل من البريمير ليج لأمم أفريقيا

مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

أم كلثوم فى فيديو نادر: أختار الأغانى بدافع الإحساس الوطنى والعربى

أم كلثوم فى فيديو نادر: أختار الأغانى بدافع الإحساس الوطنى والعربى

أجيرى يرفض التغيير فى تشكيل الفراعنة أمام أوغندا "طمعاً" فى الصدارة

أجيرى يرفض التغيير فى تشكيل الفراعنة أمام أوغندا "طمعاً" فى الصدارة

هذه الدولة ستختبر الـ5G بـ 30 مليون دولار.. اعرف هى مين؟

هذه الدولة ستختبر الـ5G بـ 30 مليون دولار.. اعرف هى مين؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة