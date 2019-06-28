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"مياه سوهاج" تُقيد بسجل المستوردين لجلب الآلات والخامات بأقل الأسعار

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:08 م
"مياه سوهاج" تُقيد بسجل المستوردين لجلب الآلات والخامات بأقل الأسعار المهندس محمد بدرى محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس محمد بدرى محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن الشركة حصلت على بطاقة القيد بسجل المستوردين، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مما يُمكن الشركة من تقليل النفقات وشراء أفضل المنتجات بأقل الأسعار.

وأوضح رئيس الشركة، أن القيد بسجل المستوردين سيمكن الشركة من استيراد متطلبات العمل بشكل مباشر، وتشمل استيراد الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، ومعدات النقل ومنتجات زراعة الأزهار والمنتجات المعدنية، ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها مثل المنتجات الكيماوية غير عضوية والعضوية، وغير ذلك من متطلبات العمل، مؤكداً أن الشركة تعطي الأولوية لشراء المنتجات المصرية، وأنه فى حالة عدم وجود منتجات مصرية، يتم استيراد المنتجات اللازمة من الخارج.


وزاره الاسكان

شركه مياه سوهاج

محافظه سوهاج

مستوردين

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