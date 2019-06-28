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منظمة الهجرة: 1600 طفل بين 32 ألف شخص لقوا حتفهم خلال رحلات هجرة خطرة

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:28 م
منظمة الهجرة: 1600 طفل بين 32 ألف شخص لقوا حتفهم خلال رحلات هجرة خطرة هجرة غير شرعية - أرشيفية
أ ش أ

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قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن أطفالا مهاجرين لقوا حتفهم أو فقدوا بمعدل طفل واحد تقريبا فى اليوم فى جميع أنحاء العالم على مدار السنوات الخمس الماضية.

وفى أحدث تقرير لها عن "الرحلات القاتلة"، أصدرت المنظمة الدولية للهجرة نتائج تفيد - حسبما أوردت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الجمعة - بأن حوالى 1600 طفل بعضهم لا يتجاوز أعمارهم 6 أشهر، هم من بين 32 ألف شخص لقوا حتفهم فى رحلات خطرة منذ عام 2014.

ولفت التقرير إلى تفاقم عدد الضحايا من المهاجرين، وسط استمرار الرحلات المحفوفة بالمخاطر كتلك التى تتم عبر البحر المتوسط، أو الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وكشف أن البحر المتوسط ما زال أكثر المعابر فتكا، حيث يقتل هناك أكثر من 17900 شخص- الكثير منهم فى رحلة محفوفة بالمخاطر بين ليبيا وإيطاليا، ونبهت المنظمة الدولية للهجرة إلى ارتفاع عدد الوفيات كل عام على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك منذ عام 2014، حيث بلغ إجمالى عدد القتلى أكثر من 1900 على مدار خمس سنوات.

 


المنظمة الدولية للهجرة

الهجرة غير الشرعية

الحدود بين المكسيك وامريكا

الامم المتحدة

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