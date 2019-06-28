"مش بس المحافظات الساحلية".. صيف فى الفيوم بأقل التكاليف

الفيوم – رباب الجالى

بدأ موسم المصايف وبدأت الوفود من مختلف المحافظات تصل للمحافظات السياحية والساحلية بحثًا عن الأماكن الطبيعة وزرقة المياه للهروب من حرارة الجو وقضاء وقت ممتع ويقطع المصيفون مسافات طويلة للوصول إلى المحافظات السياحية وربما لا يذهب الكثيرون لارتفاع التكلفة فى التنقل وتكلفة دخول هذه الأماكن ولا يخطر ببالهم أن هناك محافظة قريبة بها أماكن خلابة لا يعرفها الكثيرون ويمكنك زيارتها جميعا بتكلفية لا تتجاوز الـ50 جنيهًا بالإضافة إلى قرب المسافة.

ومن بين الأماكن المميزة التى تزخر بها محافظة الفيوم جبل المدورة وهو عبارة عن هضبة عالية على شكل دائرة يقابلها بالطرف الآخر 3 هضاب قريبة الشبه بالأهرامات وينساب الماء بينها على شكل لسان من البحيرة ويجد أسفل الجبل شاطئ بطول نحو 500 متر ويمتاز بأنه مظلل بظل الجبل وهو من المناظر الطبيعية البديعة للغاية فى البحيرة، وهذه المنطقة تقع بالقرب من البحيرة السفلى ويوجد بها جبل بين النهدين وبصعودك لأعلى الجبل ستشاهد فى قمته البحيرة السفلى والتى تصل مساحتها لنحو 100 كيلو متر وهى البحيرة الكبيرة ونسبة الملوحة بها مرتفعة عن البحيرات العليا وتبلغ حوالى 2.5 جرام/لتر نتيجة عملية البخر وأقصى عمق لها 34 مترًا ومنسوب سطح المياه 25 مترًا تحت منسوب سطح البحر وتعتبر بحيرة طبيعية نظيفة هادئة وجميلة وخالية من التلوث.

ورفع على أعلى قمة جبل المدورة مؤخرًا شعار اليوم العالمى للبيئة وذلك ضمن احتفالية شارك بها عدد من الشباب الأفارقة ومؤسسة شباب بتحب مصر وممثلى قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة وإدارة محمية وادى الريان ومجموعة من شباب محافظة الفيوم إطار احتفال مصر باليوم العالمى للبيئة تحت شعار "الحفاظ على البرية من أجل الحياة". كما تم رفع شعار "الشباب الأفارقة يحتفلون بيوم البيئة العالمى فى مصر"، وتضمنت الاحتفالية الدعوة للحفاظ على الحياة البرية، والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية للحفاظ على حق الأجيال المقبل.

كما أقيمت بالمنطقة المحيطة بالجبل فعاليات البطولة الدولية للتزحلق على الرمال ومهرجان الرياضات الصحراوية والتى أقيمت لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط، ونظمتها إحدى الشركات بمنطقة وادى الريان بالفيوم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. وشارك فى البطولة 30 متسابقًا يمثلون 7 دول هى الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وشيلى وبيرو وألمانيا وإيطاليا بالإضافة إلى مصر، وذلك لما تزخر به المنطقة من كثبان رملية ناعمة وعميقة ومتنوعة من حيث الشكل والحجم، وأقيم على هامش البطولة بعض الرياضات مثل ركوب الخيل والجمال، وسباق الدراجات ومشى المسافات والجرى الحر والقفز والدفع الرباعى والكشافة، إلى جانب رياضة اليوجا والتأمل. وقد أعرب المشاركون فى البطولة عن انبهارهم بالمناظر الخلابة التى تتمتع بها منطقة وادى الريان، مؤكدين أنهم لم يسبق لهم أن شاهدوا هذه الطبيعة والصحراء فى أىٍ من بقاع العالم الأخرى، كما أكد منظمو البطولة استعدادهم لإقامة مركز دائم للتدريب على رياضة التزحلق على الرمال بالمنطقة وادى الريان.

أما محبو الفن والطبيعة فعليهم بالتوجه إلى قرية تونس عاصمة الفن بمحافظة الفيوم والتى تمثل لوحة طبيعية خلابة لما بها من المشاهد الخضراء للأراضى الزراعية وزرقة مياه بحيرة قارون وصحراء المحمية الطبيعية شمال البحيرة وتنتشر بقرية تونس ورش الخزف والفخار المميزة والمبانى صديقة البيئة بالإضافة إلى أن القرية بها متحف الكاريكاتير الأول فى الشرق الأوسط.

أما محبو الجيولوجيا والرحلات البيئية فعليهم التوجه إلى محمية وادى الريان حيث يوجد وادى الحيتان وهو من أقدم مناطق التراث الطبيعى بالعالم ويضم حفريت مميزة وفريدة والمحمية شاهدة على عصور وأزمنة سابقة تعود إلى ملايين السنين.

وتضم محمية وادى الحيتان أول متحف من نوعه فى الشرق الأوسط للحرفيات وتغير المناخ والذى تم إنشاؤه بالتعاون بين وزارة البيئة والبرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى وبرنامج الأمم المتحدة والمتحف هو الأول من نوعه من حيث مقتنياته النادرة فهو يحتوى على حفريات يرجع عمرها لملايين السنين ويمتاز بتصميمه المعمارى المتماشى مع طبيعة وادى الحيتان والذى قام به أول فريق عمل متخصص فى الحفريات من الخبراء الشباب بوزارة البيئة ويكشف المتحف عن تغير المناخ من خلال الحفريات التى تم اكتشافها فى منخفض الفيوم ويفتح آفاق جديدة للبحث العلمى فى مجال الحفريات الفقارية ودراسة سلوك الحيتان القديمة وطرق تغذيتها وعلاقتها بالكائنات الحية المجاورة لها.

أما محبو الرياضات الجوية فعليهم الاستمتاع بها فى سماء شمال بحيرة قارون وهو الموقع الذى تم اختياره لتنظيم مسابقة تحدى أبطال العالم للباراموتور للطيران المدنى وسيكون هو المكان المخصص للبطولة كل عام.

أما العائلات البسيطة الذين يودون الاستمتاع برحلات عائلية غير مكلفة فيذهبون إلى سواقى الفيوم بوسط مدينة الفيوم وحديقة حيوان الفيوم ومنطقة عين سليين.