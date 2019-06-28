محافظ القاهرة: منظومة عمل موحدة لضمان وصول وحدات تطوير العشوائيات لمستحقيها

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على سرعة تسليم المستحقين للوحدات السكنية فى مشروعات المحافظة المقامة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة إليها بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية خلال هذا العام على أن تكون الوحدات مفروشة بالكامل من الأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة.

وقال عبد العال، فى بيان اليوم، إن أعمال نقل المواطنين المستحقين تتم من خلال منظومة عمل موحدة بكافة الأحياء لضمان وصول الوحدات لمستحقيها مع الالتزام الكامل بكشوف الحصر التى تمت بالفعل على أرض الواقع بمعرفة اللجان المتخصصة.

وأشار عبد العال، إلى أن دليل الاجراءات يبدأ من إعداد كشوف الحصر على الطبيعة ثم تسليم الكشوف للمحافظة للتحقق منها وعدم استفادة مواطن أو أسرته بوحدة سكنية من قبل من إسكان المحافظة تم اعتمادها وإصدار خطابات تسليم للمستحقين ثم اخلاء العقار والبدء بالإزالة فورا وإخلائه وتسليم الوحدات للسكان، مشددًا على ضرورة الانتهاء من المنطقة المقرر ازالتها بالكامل .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تحديد جهاز ادارى لكافة المشروعات لإداراتها وتسليم الوحدات والعمل على حل مشاكل المواطنين المنقولين اليها ومتابعة أعمال الصيانة اللازمة لكل مشروع أولاً بأول مع تحصيل الإيجارات المقررة والمخصص جزء كبير منها لأعمال الصيانة الدورية للمبانى والحدائق والأسوار وكافة المنشئات المختلفة بالمشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع المهندس خالد صديق رئيس جهاز تطوير العشوائيات لمناقشة خطة عمل التسكين ونقل سكان المناطق العشوائية الجارية بالمحافظة لمشروعات الأسمرات 3 والمحروسة وروضة السيدة زينب بحضور اللواء محمد حنفى السكرتير العام والمهندس هانى شنيشة، مدير مديرية الاسكان وعدد من قيادات المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات .