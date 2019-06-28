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محافظ الإسكندرية: ندعم شركات النظافة الوطنية لتصل للعالمية

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:50 م
محافظ الإسكندرية: ندعم شركات النظافة الوطنية لتصل للعالمية عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
كتب محمود حسين

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قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن النظافة والقمامة أصبحت صناعة وجزء من الاقتصاد، مؤكدا دعم المحافظ للشركة الوطنية التى تتولى منظومة النظافة فى الإسكندرية وهى شركة نهضة مصر.

 

جاء ذلك خلال مرافقة المحافظ لوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى زيارتها لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة المسئولة عن النظافة بالإسكندرية.

 

وأضاف مخافظ الإسكندرية أن الشركة إحدي الشركات الوطنية الواعدة في الإسكندرية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للشركة هو تحقيق الاستفادة للمواطن والدولة، موضحا أنه يتم صرف 30 مليون جنيه سنويا علي النظافة.

 

وأوضح المحافظ أن كفاءة الشركة بنسبة 65%، وهو الأمر الذي أثار حفيظة جابر محمود، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بدورها بشكل كبير، قائلا: "لكن لابد من أن يكون هناك توعية للمواطنين، نحن نذهب لبعض الشوارع ونقوم برفع القمامة، ولكن بعد ذلك يقوم المواطنين بإلقاء المخلفات مرة أخرى وهو ما يضيع مجهود العاملين، وبالتالى نسبة ال35% المتبقية تتعلق بسلوكيات المواطن الذي يجب توعيته ليدرك أنه جزء من المنظومة ومشارك معنا".

 

ثم عاد المحافظ للتأكيد على أن العمالة "الإيد الشقيانة" هم أساس النجاح، مؤكدا أن المحافظة تدعم شركة نهضة مصر بشكل كبير، وتابع قائلا: "هدفنا ألا تعمل الشركة فقط فى الإسكندرية أو القاهرة فقط، ولكن ننتقل للعالمية، ولا يتم بناء صناعة وطنية إلا لما نديها فرصة، اللى متعرفوش تعملوه نشتغل فيه مع بعض ولازم مصارحة، أنا جاهز ادعمك دعم مالى ومعنوى ونضع الشركة فى الوضع تستحقه".

 

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع كفاءة شركة نهضة مصر، ويتم رفع كفاءة 3 مصانع حاليا، والمحافظة تدفع 30 مليون جنيه تكلفة النظافة سنويا، متابعا: "ندعم الصناعة الوطنية، ونفعل الرصد البيئى لرصد المخالفات الخاصة بالقمامة والنظافة".


النظافة

القمامه

النواب

الاسكندريه

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