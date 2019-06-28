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مجلس الشيوخ يحبط تشريعا يهدف لتقييد صلاحيات ترامب تجاه إيران

الجمعة، 28 يونيو 2019 10:37 م
مجلس الشيوخ يحبط تشريعا يهدف لتقييد صلاحيات ترامب تجاه إيران مجلس الشيوخ الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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أحبط مجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم الجمعة، تشريعا كان سيمنع الرئيس دونالد ترامب من شن هجوم على إيران دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونجرس إلا فى حالة الدفاع عن النفس.

وجرى ذلك بتأييد 50 عضوا ورفض 40 وهو ما ضمن عدم حصول التشريع على 60 صوتا لازمة لإقراره من قبل المجلس كتعديل لمشروع قانون سياسة الدفاع السنوية .

وامتنع عشرة أعضاء عن التصويت، وزاد التوتر العسكرى بين الولايات المتحدة وإيران خلال الشهرين الماضيين بعد قرار ترامب فى العام الماضى بسحب واشنطن من الاتفاق النووى الذى أبرمته طهران مع القوى العالمية.

ويقول معارضو التشريع الجمهوريون إنه سيفرض قيودا غير ضرورية على ترامب إذا واجه تهديدا من إيران، لكن المؤيدين له يقولوه إنه ضرورى لضمان احتفاظ الكونجرس بحقه الدستورى فى إعطاء الإذن باستخدام القوة العسكرية وتقليل فرص الحسابات الخاطئة التى قد تدفع البلاد إلى حرب طويلة.

وكانت واشنطن ألغت فى الأسبوع الماضى ضربة جوية ضد إيران قبل دقائق فقط من موعدها.

 

 


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الولايات المتحدة الأمريكية

تقييد صلاحيات ترامب

إيران

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