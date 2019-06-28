سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 12:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت لصالح رفع قيود بيع الأسلحة لقبرص

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:03 م
مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت لصالح رفع قيود بيع الأسلحة لقبرص مجلس الشيوخ الأمريكى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صوت مجلس الشيوخ الأمريكى لصالح رفع قيود بيع الأسلحة التى استمر فرضها لعقود على قبرص، تبنيًا لمقترح قدمه عضو مجلس الشيوخ الأمريكى بوب مينينديز؛ لإدخال هذا التعديل على قانون إقرار الدفاع الوطنى للسنة المالية 2020 .

وذكرت صحيفة سايبروس ميل القبرصية اليوم الجمعة أن رفع حظر بيع الأسلحة لقبرص يتضمن فقط المواد العسكرية الأمريكية، والخدمات العسكرية التى طلبتها حكومة قبرص، ولا يشمل نقل المعدات الأمريكية الصنع على الأراضى القبرصية.


وقال مينينديز- فى بيان - عقب تبنى قرار التعديل إن مجلس الشيوخ الأمريكى أظهر للشركاء فى قبرص وحول العالم أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة التحديات، واستغلال الفرص التى تصب فى مصلحة شرق البحر المتوسط، مضيفا أنه مع سعى قبرص لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فيقع رفع القيود العتيقة لبيع الأسلحة لقبرص ضمن الأمن القومى والمصلحة الاقتصادية الأمريكية، موضحًا أن تلك القيود لم تعد تخدم الأهداف الأمنية لواشنطن.


يذكر أنه فى عام 1987 فرضت الولايات المتحدة قيوداً على نقل الأسلحة والمواد الدفاعية إلى قبرص؛ لتشجيع جهود إعادة التوحيد، ومنع سباق التسلح فى الجزيرة.


مجلس الشيوخ الأمريكى

أمريكا

قبرص

السلاح

الدفاع الوطنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة