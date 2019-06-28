مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت لصالح رفع قيود بيع الأسلحة لقبرص

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صوت مجلس الشيوخ الأمريكى لصالح رفع قيود بيع الأسلحة التى استمر فرضها لعقود على قبرص، تبنيًا لمقترح قدمه عضو مجلس الشيوخ الأمريكى بوب مينينديز؛ لإدخال هذا التعديل على قانون إقرار الدفاع الوطنى للسنة المالية 2020 .

وذكرت صحيفة سايبروس ميل القبرصية اليوم الجمعة أن رفع حظر بيع الأسلحة لقبرص يتضمن فقط المواد العسكرية الأمريكية، والخدمات العسكرية التى طلبتها حكومة قبرص، ولا يشمل نقل المعدات الأمريكية الصنع على الأراضى القبرصية.



وقال مينينديز- فى بيان - عقب تبنى قرار التعديل إن مجلس الشيوخ الأمريكى أظهر للشركاء فى قبرص وحول العالم أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة التحديات، واستغلال الفرص التى تصب فى مصلحة شرق البحر المتوسط، مضيفا أنه مع سعى قبرص لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فيقع رفع القيود العتيقة لبيع الأسلحة لقبرص ضمن الأمن القومى والمصلحة الاقتصادية الأمريكية، موضحًا أن تلك القيود لم تعد تخدم الأهداف الأمنية لواشنطن.



يذكر أنه فى عام 1987 فرضت الولايات المتحدة قيوداً على نقل الأسلحة والمواد الدفاعية إلى قبرص؛ لتشجيع جهود إعادة التوحيد، ومنع سباق التسلح فى الجزيرة.