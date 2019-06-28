مجلس الأمن الدولى يصوت بالإجماع لصالح تعزيز تفويض بعثة السلام الأممية فى مالى

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صوت مجلس الأمن الدولى بالإجماع، اليوم الجمعة، لتعزيز تفويض بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى مالى للمساعدة فى معالجة حدة العنف المتصاعدة وتقوية سلطة الحكومة وسط البلاد.

وأوضحت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، أن قرار مجلس الأمن، الذى تمت الموافقة عليه اليوم، ينص على إبقاء قوات حفظ السلام الأممية فى مالى لدعم تنفيذ اتفاقية السلام التى تم التوصل إليها عام 2015.

وانتقد قرار مجلس الأمن التأخير المستمر فى تنفيذ اتفاقية السلام، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن هناك "أولوية استراتيجية ثانية" للبعثة ستتضمن تسهيل تنفيذ استراتيجية شاملة تقودها مالى سياسياً وتهدف لحماية المدنيين وتقليل العنف المحلى وتعزيز سلطة الحكومة بالإضافة إلى توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية فى وسط البلاد.

كانت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى مالى (مينوسما) قد عززت وجودها مؤخراً فى وسط البلاد وهى المنطقة التى تعانى من تصاعد الهجمات الإرهابية والعنف بين الطوائف منذ عدة أشهر، وذلك من خلال افتتاح "قطاع وسط" جديد وخاصة لحماية المدنيين بشكل أفضل فى هذه المنطقة.