مبعوث الصين للمحادثات النووية يبدى تحفظه بشأن شراء النفط الإيرانى

رويترز

أبدى المبعوث الصينى للمحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووى الإيرانى، تحفظه، اليوم الجمعة، عندما سئل عما إذا كانت بلاده مستعدة لتحدى العقوبات الأمريكية وشراء النفط الإيرانى، لكنه قال إن الصين ترفض العقوبات.

وقال فو كونج المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية، للصحفيين عقب المحادثات، "نحن نرفض فرض عقوبات من جانب واحد وبالنسبة لنا أمن الطاقة أمر مهم"، وعندما سئل هل ستشترى الصين النفط الإيرانى، قال "نحن لا نقبل سياسة الولايات المتحدة هذه (التى تفرض حظرا كاملا على بيع الخام)".