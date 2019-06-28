كندا تستضيف مؤتمر إصلاح أوكرانيا الثلاثاء المقبل

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تستضيف مدينة تورونتو الكندية الأسبوع المقبل مؤتمر إصلاح أوكرانيا، بمشاركة العديد من الشركاء والمسؤولين الدوليين.

وتنطلق فعاليات المؤتمر الدولى الثالث يوم الثلاثاء المقبل وعلى مدار يومين بمشاركة أكثر من 800 من أصدقاء وشركاء أوكرانيا، بمن فيهم وزراء الخارجية ورؤساء المؤسسات الدولية والبرلمانيون وأعضاء القطاع الخاص والمجتمع المدنى وأعضاء المجتمع لدعم عملية الإصلاح فى أوكرانيا، ويشهد المؤتمر تمثيل 39 دولة وسبع منظمات دولية فى تورونتو، وتركز المناقشات على الابتكار والفرص التجارية والديمقراطية والإصلاح فى أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، "يسعدنى أن كندا تستضيف مؤتمر الإصلاح الأوكرانى فى تورنتو هذا العام، هذه فرصة لا تقدر بثمن بالنسبة لكندا والمجتمع الدولى لإظهار دعمنا للإصلاح فى أوكرانيا، معا، سنواصل العمل من أجل تعزيز النظام الدولى القائم على القواعد وبناء المستقبل الذى يستحقه شعب أوكرانيا".

يذكر أن أول مؤتمر للإصلاح فى أوكرانيا عقد فى لندن عام 2017ـ بينما عقد المؤتمر الثانى فى كوبنهاجن بالدنمارك عام 2018، ومنذ يناير 2014، تعهدت كندا بأكثر من 785 مليون دولار من الدعم متعدد الجوانب لأوكرانيا، بما فى ذلك مجموعة واسعة من المساعدات المالية والتنموية والاستقرار والأمن والمساعدة العسكرية والإنسانية.