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قمة العشرين.. الرئيس الأمريكى: نتائج لقاء بوتين ستكون ممتازة.. فيديو

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:34 ص
قمة العشرين.. الرئيس الأمريكى: نتائج لقاء بوتين ستكون ممتازة.. فيديو دونالد ترامب وفلاديمير بوتين
وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال لقائه نظيره الروسى فلاديمير بوتين عن وجود الكثير من المواضيع لبحثها بما فى ذلك التجارة ونزع السلاح.

وقال ترامب، حسبما وكالة "سبوتنيك": "شكرا للجميع. سعيد بوجودى مع الرئيس بوتين. وأرحب بأعضاء الوفد الروسي، وبأعضاء وفدى أنا. سيكون لدينا نقاش ممتع، وهناك الكثير من المواضيع التى سنبحثها، بما فى ذلك التجارة ونزع السلاح"، مؤكدا أن "نتيجة اللقاء ستكون رائعة".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض فى وقت سابق إن المحادثة ستخصص بشكل أساسى لقضايا الأمن الإقليمي، بما فى ذلك إيران وأوكرانيا وسوريا والشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح قضايا مراقبة الأسلحة وتحسين العلاقات الثنائية. كما أنه لم يستبعد أن يتطرق الرئيسان إلى موضوع فنزويلا، وأن ترامب سيتطرق إلى موضوع "التدخل فى الانتخابات".

من جانبه، أشار وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف إلى أنه لا يوجد جدول أعمال متفق عليه لهذه المحادثة. ووفقا له، فإن الرؤساء أنفسهم سيحددون الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لهم. وأكد مساعد الرئيس الروسي، يورى أوشاكوف، متحدثًا عن أجندة الاجتماع المقبل، أن الكثير سيعتمد على كيفية قيام الرؤساء ببناء المحادثة.

قال إن القضايا الرئيسية التى يتعين مناقشتها هى منطقية تمامًا — فهذه هى الحالة العامة للشؤون الثنائية والاستقرار الاستراتيجى والعديد من الصراعات الإقليمية، بما فى ذلك سوريا وأفغانستان وأوكرانيا وفنزويلا والمشكلة الإيرانية.

 


قمة العشرين

نزع السلاح

بوتين

ترامب

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