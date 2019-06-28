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"قل ولا تقل".. تعرف على الصيغ الصحيحة لمخاطبة ذو القدرات الخاصة

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:39 م
"قل ولا تقل".. تعرف على الصيغ الصحيحة لمخاطبة ذو القدرات الخاصة متحدى الإعاقة
بنى سويف - أيمن لطفى

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أكدت الدكتورة أمنية محسن عضو فرع  المجلس القومى للمرأة عن المرأة ذات الإعاقة ببنى سويف، وتعمل مدرس بمعهد علوم المسنين بالجامعة، أن هناك لغة يجب التعامل بها مع الاشخاص ذو الإعاقة، وكذلك استخدام كلمات وصيغ إيجابية، والابتعاد عن العبارات الموحية بالشفقة، ما يعكس إحترامنا لهم وعدم إيذاء مشاعرهم أثناء مخاطبتهم.
 
وأضافت أمنية محسن: أصدرت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة منشورًا بعنوان دليلك للغة صديقة للنساء والأشخاص ذوى الإعاقة، يتضمن الكلمات الخاطئة التى يستخدمها المجتمع فى التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة وتصحيحها فى شكل "قل ولا تقل".
 
وشملت هذه الجمل الآتى:
قل شخص أو إمرأة  ذو أو ذات إعاقة،  ولا تقل معاق أو معاقة 
أشخاص ذوى إعاقة، ولا تقل ذوى الاحتياجات الخاصة 
شخص لديه صعوبات تعلم،  ولا تقل غب، بليد، كسلان
شخص ذو توحد ، ولا تقل متوحد 
شخص لديه متلازمة داون،  ولا تقل منغولى 
شخص قصير، ولا تقل قزم 
شخص يستخدم كرسي متحرك ولا تقل مقيد فى كرسي متحرك أو حبيس كرسي 
امراة ذات إعاقة، أو نساء ذوات اعاقة، ولا تقل معاقة أو معاقات إمراة
شخص لديه إعاقة ذهنية، ولا نقل متخلف، متخلفة، عبيط، أهبل، هبلة، أهطل، هطلة 
امرأة غير معاقة أو شخص غير معاق، ولا تقل طبيعى، سوى، سليم عادى 
ذو إعاقة بصرية أو كفيف،  ولا تقل أعمى أو ضرير 
ذو إعاقة سمعية أو أصم ،  ولا تقل أبكم، أطرش، أخرس 
ذو إعاقة حركية، ولا تقل مكسح، أعرج، مشلول
ذو إعاقة نفسية إجتماعية، ولا تقل مجنون، معتوه، سفيه 
مقاعد مخصصة للاشخاص ذوى الإعاقة، ولا تقل مقاعد للمعاقين 

القومى للمرأة

ذو القدرات الخاصة

اعاقات ذهنية

بنى سويف

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