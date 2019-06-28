فيديو يرصد نشاط ولقاءات الرئيس السيسى خلال أعمال قمة مجموعة العشرين

أوساكو – محمد الجالى





فى ثانى أيام زيارته لليابان، للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين، المنعقدة بمدينة أوساكو، استهل الرئيس السيسى، نشاطه بالمشاركة فى قمة مصغرة ضمت كل من "الصين – مصر – جنوب أفريقيا - السنغال"، وسكرتير عام الأمم المتحدة.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قمة مصغرة، مع رئيسي جنوب أفريقيا والسنغال، وذلك قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين G20.

وعقب التقاط الصورة التذكارية للقادة والزعماء، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية بقمة مجموعة العشرين، وعلى هامش أعمال القمة، التقى الرئيس السيسى، برئيس وزراء إيطاليا جيوسبى كونتى، حيث تطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون فى عدد من المجالات، كما استقبل الرئيس السيسي، المستشارة الإلمانية إنجيلا ميركل.