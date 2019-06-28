فيديو وصور.. مأساة عجوز يناشد محافظ سوهاج ترميم مسكنه

سوهاج – عمرو خلف

داخل منزل قديم آيل للسقوط بنجع الحوارس بقرية جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج يعيش عجوز عمره 70 عامًا وزوجته 60 عامًا مأساة مستمرة فهما مهددان طوال الوقت بسقوط منزلهما المبنى من الطين وأسقفة من البوص فالجدران بها شروخ فى جميع أركانه فهو عبارة عن غرفة صغيرة وصالة مسقوفة من البوص وأفلاق النخيل وكل ما يحتاجه العجوز وزوجته ترميم مسكنهما أو بناء غرفة صغيرة يعيشان فيها ما يتبقى من حياتهما خاصة أن ليس لديهما أبناء.

كحلاوى سليم مرسى 70 عامًا وزوجته حميدة أبو عمره 60 عامًا يعيشان فى هذا المنزل المنهار منذ سنوات طويلة وليس لديه قدرة على ترميم المنزل فهو يحصل على معاش قدره 650 جنيهًا فقط بالإضافة إلى أنه يعانى من الغضروف وقام بإجراء عملية فى ظهره على نفقة الدولة وكل ما يتمناه العجوز وزوجته هو ترميم المسكن أو بناء غرفة صغيرة حيث إن هناك أجزاء من المنزل سقطت عليهما من فترة قصيرة ويعيشان فى قلق وخوف مستمر.

انتقل "اليوم السابع" إلى نجع الحوارس والتقى العجوز الكحلاوى سليم حيث قال إنه كان يعمل عاملا ويحصل على معاش قدره 65 جنيهًا فقط وليس لديه أى دخل آخر ويعيش فى هذا المنزل المتهالك وزوجته منذ سنوات طويلة ولم يرزقا بأبناء والمنزل عبارة عن غرفة واحدة فقط بها سرير متهالك مسقوفة من أفلاق النخيل وجدرانها مشروخة فقد سقطت عليهما بعض من الأسقف أثناء النوم واضطرا إلى العيش بعض الأيام خارج الغرفة خوفًا من سقوطها عليهما .

ويواصل العجوز حديثه قائلاً إنه يعيش بالكاد بالمعاش الذى يتقاضاه ولا يوجد لديه أى مصدر دخل آخر ولا يقوى على ترميم المسكن قائلا: البيت هيقع علينا ومش عارف اعمل إيه" مناشدًا الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج والمسئولين بمديرية التضامن الاجتماعى ترميم مسكنه أو بناء غرفة صغيره له فى المنزل حيث إنه مريض أيضًا ولا يستطيع الحركة كثيرًا ولا يملك من حطام الدنيا شيئًا بالإضافة إلى أنه يعيش حياة مأساوية وظروفه المادية صعبة ولا يستطيع العمل فى هذا السن وليس لديه أبناء يساعدونه فى حياته فهو كل ما يتمناه ويحلم به هو بناء غرفة صغيره أو ترميم المنزل المتهالكة جدرانه فهل يستجيب المسئولون له .

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