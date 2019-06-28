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فيديو.. لحظة تفجير السلطات الإيطالية لجسر "موراندى" فى جنوى

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:52 م
فيديو.. لحظة تفجير السلطات الإيطالية لجسر "موراندى" فى جنوى جسر جنوى
كتب محمد تهامى زكى

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أظهر مقطع فيديو نشرته "يورونيوز" العربية، لحظة تفجير السلطات الإيطالية، صباح اليوم، الجمعة، برجين من جسر انهار فى مدينة جنوة قبل أشهر وأدى إلى وقوع العشرات من القتلى.

 

كان الجسر قد شهد انهيارا مفاجئا، فى أغسطس الماضى، مما أسفر عن مقتل 43 شخصا، وأثارت الكارثة انتقادات شديدة للسلطات.

واستخدم المهندسون، ما يقارب 500 كيلوجرام من المواد المتفجرة، لأجل تفجير برجى الجسر المعروف بـ"موراندى"، وتم رش المياه على 40 ألف طن من الصلب ومواد البناء، تفاديا لتصاعد سحب كبيرة من الغبار فوق المدينة.

وتم إخلاء 3 آلاف و400 شخصا من السكان الذين يقيمون فى المنطقة، ومن المرتقب أن يجرى السماح لهم بالعودة إلى بيوتهم على الساعة العاشرة مساءً.

وفى فبراير الماضى، بدأت أشغال هدم جسر "موراندى" الذى أدى انهياره إلى وقوع عشرات السيارات من ارتفاع يصل إلى خمسين مترا، وسيقام جسر جديد فى الموقع نفسه.

وسبب انهيار الجسر إرباكا فى حركة المرور بالمدينة الإيطالية، سواء لمن يريدون الذهاب إلى الميناء، أو من يقصدون الجنوب متجهين صوب فرنسا.

وتسعى حكومة الائتلاف اليمينية فى إيطاليا، إلى تشييد الجسر فى أقرب وقت ممكن حتى تبعث إشارة للإيطاليين بأنها قطعت مع حالة الفساد التى عطلت عددا من مشاريع البنية التحتية فى البلاد.

 


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