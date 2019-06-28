سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 03:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

فوز "توشريت" مشروع تخرج طلاب إعلام بنى سويف بالمركز الأول (صور)

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:59 م
فوز "توشريت" مشروع تخرج طلاب إعلام بنى سويف بالمركز الأول (صور) فريق عمل فيلم ارض افيروز طلاب بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهي ماراثون مشروعات التخرج بقسم الإذاعة والتليفزيون، بكلية الإعلام جامعة بني سويف  لعام 2018/2019، تحت رعاية دكتور محمد زين عميد الكلية و بحضور نخبة من الخبراء وأساتذة الإعلام، بحصول فيلم "توشريت"عن أرض الفيروز، بالمركز الأول عن المشاريع التليفزيونية،، كما حصد جائزة أفضل فكرة و سيناريو وأفضل تصويروأفضل مونتاج وأفضل إخراج.
 
 كما أشادت اللجنة بفريق عمل توشريت الذي أشرف عليه دكتورعمرو عبد الحميد المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بني سويف ومدير مركز الإنتاج والتدريب الإعلامي بالكلية وبالمجهودات الحثيثة المبذولة من الفريق بإصرارهم علي التغلب علي كافة الصعوبات التي واجهتهم من أجل أن يخرج الفيلم بهذه الجودة العالية مشيرةً إلي أنه فيلم سياحي من الطراز الرفيع يحتاج إلي نظرة من المسؤولين في القطاع السياحي  .
 
وأوصت اللجنة فريق العمل بضرورة إرسال الفيلم للجهات المعنية بالسياحة لعرضه بأماكن حيوية كالمطارات والتشجيع علي إنتاج أفلام سياحية بشكل دائم من نوعية أفلام كهذا المشروع بما يعود بالنفع علي صالح صناعة السياحة في مصر عامة و سيناء الحبيبة علي وجه الخصوص. 
 
وأضاف الدكتور عمرو عبد الحميد المدرس بالقسم  ان الفيلم يهدف في إرسال عدة رسائل للشعب المصري منها تشجيع الشباب على الهجرة الداخلية وتعمير الصحراء وإنشاء مشروعات صغيرة للمساعدة في الحد من البطالة ، و ضحد الفكرة المستشرية في عقول أغلب المواطنين ألا وهي السفر للخارج والتخلي عن البلاد فيالوقت الراهن بدلاً من المساعدة في خدمة الأوضاع الإقتصادية وتحسينها من خلال تلك المشروع
IMG-20190628-WA0000
 

IMG-20190628-WA0006
 
IMG-20190628-WA0007
 

IMG-20190628-WA0008
 

IMG-20190628-WA0009
 
 

 


مشروعات تخرج

ارض الفيروز

سيناء

اعلام بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"علوم بنى سويف" تشارك بـ3 مشروعات فى تصفيات أولمبياد الروبوت العالمية

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:30 م

إذاعة على الإنترنت.. مشروع تخرج طلاب بقسم إذاعة إعلام بنى سويف.. صور

السبت، 22 يونيو 2019 05:00 ص

"واحد منهم".. فيلم لطلاب إعلام بنى سويف عن شغف المصريين بكرة القدم (صور)

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:43 ص

"عناق" .. فيلم لطلاب إعلام بنى سويف يناقشون ظاهرة الانتحار فى مشروع تخرجهم

الخميس، 20 يونيو 2019 02:45 م

"توشريت".. فيلم تسجيلى لطلاب إعلام بنى سويف يرصد جمال أرض الفيروز .. صور

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة