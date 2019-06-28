فوز "توشريت" مشروع تخرج طلاب إعلام بنى سويف بالمركز الأول (صور)

بنى سويف - هانى فتحى

انتهي ماراثون مشروعات التخرج بقسم الإذاعة والتليفزيون، بكلية الإعلام جامعة بني سويف لعام 2018/2019، تحت رعاية دكتور محمد زين عميد الكلية و بحضور نخبة من الخبراء وأساتذة الإعلام، بحصول فيلم "توشريت"عن أرض الفيروز، بالمركز الأول عن المشاريع التليفزيونية،، كما حصد جائزة أفضل فكرة و سيناريو وأفضل تصويروأفضل مونتاج وأفضل إخراج.

كما أشادت اللجنة بفريق عمل توشريت الذي أشرف عليه دكتورعمرو عبد الحميد المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بني سويف ومدير مركز الإنتاج والتدريب الإعلامي بالكلية وبالمجهودات الحثيثة المبذولة من الفريق بإصرارهم علي التغلب علي كافة الصعوبات التي واجهتهم من أجل أن يخرج الفيلم بهذه الجودة العالية مشيرةً إلي أنه فيلم سياحي من الطراز الرفيع يحتاج إلي نظرة من المسؤولين في القطاع السياحي .

وأوصت اللجنة فريق العمل بضرورة إرسال الفيلم للجهات المعنية بالسياحة لعرضه بأماكن حيوية كالمطارات والتشجيع علي إنتاج أفلام سياحية بشكل دائم من نوعية أفلام كهذا المشروع بما يعود بالنفع علي صالح صناعة السياحة في مصر عامة و سيناء الحبيبة علي وجه الخصوص.

وأضاف الدكتور عمرو عبد الحميد المدرس بالقسم ان الفيلم يهدف في إرسال عدة رسائل للشعب المصري منها تشجيع الشباب على الهجرة الداخلية وتعمير الصحراء وإنشاء مشروعات صغيرة للمساعدة في الحد من البطالة ، و ضحد الفكرة المستشرية في عقول أغلب المواطنين ألا وهي السفر للخارج والتخلي عن البلاد فيالوقت الراهن بدلاً من المساعدة في خدمة الأوضاع الإقتصادية وتحسينها من خلال تلك المشروع