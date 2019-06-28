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فقدان مروحية عسكرية فى إقليم "بابوا" الإندونيسى

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:47 م
فقدان مروحية عسكرية فى إقليم "بابوا" الإندونيسى طائرة مى 17 - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن محمد عيدى المتحدث باسم الجيش الأندونيسى فى إقليم بابوا، الواقع فى أقصى شرق البلاد، أن الجيش فقد مروحية عسكرية تقل 12 شخصا فى الإقليم.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن المتحدث، قوله، إن الاتصال بالمروحية الروسية الصنع من طراز "مى -17" انقطع عقب خمس دقائق من إقلاعها من منطقة أوسكيبيل عاصمة مقاطعة بيجونونجان بينتانج، حيث كانت متجهة إلى مدينة جايابورا عاصمة الإقليم.

وأضافت الشبكة أن المروحية كانت تقل 12 عسكريا، من بينهم خمسة من قوات حرس الحدود، الذين كانوا فى طريقهم لحراسة موقع حدودى بالقرب من بابوا غينيا الجديدة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش ووكالات البحث والإنقاذ شنت عمليات بحث عن المروحية.

 

 


طائرة مى 17

الجيش الاندونيسى

سقوط مروحية اندونيسية

بابوا غينيا الجديدة

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