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"فقاعة الصحراء " تضرب فرنسا .. ودرجات الحرارة تسجل رقم قياسى بـ 45.8 درجة

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:50 م
"فقاعة الصحراء " تضرب فرنسا .. ودرجات الحرارة تسجل رقم قياسى بـ 45.8 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
رويترز

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قالت هيئة الأرصاد الفرنسية، إن البلاد سجلت ارتفاعا قياسيا فى درجة الحرارة ثلاث مرات، اليوم الجمعة، وذلك فى ظل معاناة وسط وجنوب أوروبا من موجة حر شديد ،وارتفعت درجة الحرارة فى منطقة جالاجلو مونتو بمدينة نيم بجنوب فرنسا إلى مستوى قياسى وبلغت 45.8 درجة مئوية بعد منتصف النهار.

يطلق الأوروبيون على موجة الحر هذه اسم "فقاعة الصحراء"، نظرا لقدومها من الصحراء الكبرى في قارة أفريقيا، وفقا للكثيرين منهم.

وسجلت أعلى درجة حرارة بفرنسا في 21 يوليو 2003، ووصلت وقتها إلى 44 درجة مئوية، وقد خلفت موجة الحر في ذلك العام أكثر من 70 ألف حالة وفاة في عموم القارة الأوروبية، وفي السياق نفسه، تشهد ألمانيا أقسى موجة حر منذ 70 عاما، وذلك مع بلوغ درجة الحرارة نحو 39 مئوية، الأربعاء، وفق وسائل إعلام ألمانية.


درجة الحرارة فى فرنسا

الطقس فى فرنسا

فصل الصيف فى فرنسا

موجة حر فى فرنسا

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