فتح باب التحويل للطلاب من الأزهر لـ"التربية والتعليم" 1 أغسطس المقبل

كتب لؤى على

كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة العينات العشوائية لمواد امتحانات الشهادة الثانوية، والتى تم تصحيحها حتى الآن هى الفقه الشافعى للقسم العلمى 96%، والقسم الأدبى 65%، فقه مالكى للقسم العلمى 84%، والقسم الأدبى 62%، الفقه الحنفى للقسم العلمى 76%، مادة النحو للقسم الأدبى 61%، مادة البلاغة للقسم الأدبى 60%.

وأضاف، مادة الإنشاء للقسم الأدبى 90% والعلوم الإسلامية 100% للشافعى، 97 % مالكى، 100 حنفى، ومادة المنطق 75.5%، ومادة القرآن الكريم 82.5%، ، ومادة اللغة الانجليزية للقسم العلمى 94.%



وعن شكوى طلاب القسم الادبى من وجود جزئية بامتحان الثانوية الازهرية لمادة الجغرافيا تخص مضيق موزمبيق، أكد أن الجزئية التى اشتكى منها عدد من الطلاب مقررة وليس صحيحًا أنها محذوفة من المقرر، مضيفًا أن امتحان مادة الصرف أمس مر دون مشاكل.



وأضاف أنه بدأ فتح باب القبول لكل من: مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها "العادية – النموذجية - الخاصة" وتنتهى فى 15/8/2019م، وذلك طبقا لما يلى :تحديد سن القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى بحديهما الأدنى والأقصى على النحو التالى:

مرحلة رياض الأطفال 4 سنوات كحد أدنى، 5 سنوات 11 شهراً 29 يوماً كحد أقصى.

الصف الأول الابتدائى 6 سنوات كحد أدنى، 9 سنوات كحد اقصى، ويجوز النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال فى حدود (ستة أشهر)، والنزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائى فى حدود (ستة أشهر)، وذلك بخصوص المعاهد الأزهرية التى تتوافر بها هذه المرحلة، والتى لم تستوف كثافة الفصول بها، وذلك ممن توافرت فى حقهم شروط القبول بهذه المرحلة وحتى اكتمال الكثافة بهذه المعاهد فقط.



وكشف أن فتح باب التحويل من التعليم الأزهرى للتربية والتعليم والعكس سيبدأ من 1 أغسطس القادم ولمدة شهر، حيث سيتم تجديد البروتوكول مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 يوليو المقبل.



وأوضح أن المناطق الأزهرية، بدأت فى استقبال طلاب وطالبات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للتظلم على نتائجهم، ولمدة أسبوعين، وتقرر أن تكون قيمة التظلم 20 جنيهًا عن المادة الواحدة، يستردها الطالب حال حصوله على درجات إضافية بعد الانتهاء من عملية الرصد، على أن تكون التظلمات بالمناطق تخفيفًا على الطلاب، وعدم تكبدهم مشقة السفر إلى القاهرة، طبقًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.



وكشف إلى أنه يحق للطلاب والطالبات التظلم فى عدد المواد التى يرغبون فيها بشرط تسديد مبلغ 20 جنيهًا عن كل مادة، مشيرًا إلى أن كل طالب يتقدم بتظلم على نتيجته، يتم تحديد موعد لاحق له، للإطلاع على ورقة الإجابة الخاصة به ولا يحق للطالب التظلم على المادة الواحدة أكثر من مرة، وله الحق فى التظلم فى مواد كثيرة، حال رغبته فى ذلك، حيث اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، الثلاثاء الماضى، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2018/2019م، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 72.22%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149303 طالبًا وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 65.22%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 122426 طالبًا وطالبة.



