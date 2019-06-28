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غرفة القاهرة التجارية: انخفاض أسعار الخضار 40٪ نتيجة زيادة المعروض

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:51 ص
غرفة القاهرة التجارية: انخفاض أسعار الخضار 40٪ نتيجة زيادة المعروض سوق خضار- صورة أرشيفية
كتب - أحمد حمادة

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أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن اسعار الخضروات شهدت انخفاضا كبيرا هذا الموسم مقارنة بالعام الماضى، مشيرا إلى أن نسبة الانخفاض بلغت لما يقرب من 40٪ لبعض الأصناف.
 
وأشار النجيب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذا الموسم شهد توفر كميات كبيرة من معظم أصناف الخضروات بنسبة تزيد عن الـ30٪ مقارنة بالعام الماضى، لافتا إلى أن البامية وصل سعر الكيلو منها فى العام الماضي إلى 40 جنيها بينما يتراوح السعر هذا العام بين بين 9 إلى 15 جنيها للكيلو، أيضا بالنسبة للفاصوليا فكان العام الماضى السعر يزيد عن 30 جنيها للكيلو فى الحين يباع حاليا بين 6 - 15 جنيها للكيلو، سعر كيلو الطماطم يتراوح حاليا بين 1-4 جنيهات.
 
وأوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تراجع الأسعار يرجع إلى زيادة الكميات المعروضة، زيادة منافذ البيع والتوزيع، والسياسات المتبعة من الدولة من أجل تحجيم احتكار الأصناف المختلفة من الخضروات.
 
 

اسعار الخضار

الخضروات

الفاكهة

غرفة التجارة

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