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علاج 580 مواطن بقافلة طبية مجانية فى قرية القصر بالوادى الجديد

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:50 م
علاج 580 مواطن بقافلة طبية مجانية فى قرية القصر بالوادى الجديد جانب من القافلة الطبية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن فحص وعلاج 580 مواطنًا في قافلة طبية مجانية، لأهالي قرية "القصر" التابعة لمركز الداخلة.
 
وأكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، السيدة علي مشرف، تنظيم القافلة الطبية لسكان قرية القصر، والقري المجاورة لها بمركز الداخلة، وقدمت القافلة خدماتها في 10 تخصصات طبية (باطنية – جراحة – أطفال – نساء وتوليد - عظام – أسنان- مسالك بولية – جلدية –صدر – رمد وعيون).
 
وأضافت السيدة على مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة قدمت خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي، وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، على مدار يومي 26 27 يونيو الجاري، بواقع 239 مواطنا في اليوم الاول من القافلة و 341 في اليوم الثاني إضافة الي إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة مع صرف الدواء بالمجان، لافتة أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الذين حرصوا على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة.
 
وأشارت إلى أن المديرية ستواصل تنظيم القوافل الطبية بمراكز ومدن المحافظة، للوصول بالخدمة الطبية لجميع أبناء الإقليم خاصة المناطق البعيدة،  والنائية والمحرومة من الخدمات الطبية.
 
وكانت مديرية الصحة بالوادي الجديد، أعلنت منتصف يونيو 2019، عن تنفيذ 46 قافلة طبية لقري المراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة لمدة 6 أشهر وحتى نهاية ديسمبر 2019.
 

الوادى الجديد

صحة الوادى الجديد

قوافل طبية مجانية

قرية القصر بالداخلة

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