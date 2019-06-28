ضبط أسلحه نارية ومواد مخدرة وتحرير 1220 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفي، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 3 أسلحة نارية "طبنجه ،2 فرد خرطوش، وبندقية خرطوش"، كما تم ضبط 250جرام حشيش ،و 215 جرام هيروين، و250 جرام بانجو.

فيما تمكنت الحملة من "م.م "34 سنة ، عاطل ومقيم حصة الغنيمي مركز قلين، سبق اتهامه في 4 قضايا "مخدرات، سرقه متنوعه، خيانة أمانه، وبحوزته طبنجه معدله عيار 9 مم بقصد الدفاع، 180 جرام لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، تحرر المحضر 6841/ 2019 جنايات مركز قلين ،

كما تم ضبط "م.ا.ر"19 سنة، عاطل ومقيم أبو طبل مركز كفر الشيخ، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 ملي، وطلقة من ذات العيار بقصد الدفاع تحرر المحضر 243/ 2019 جنايات أ د ط مركز كفر الشيخ.

و تم ضبط"م.ع.ع "32 سنة، عاطل ومقيم الشراقوه ، مركز الحامول سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص ،وبحوزته بندقيه خرطوش بروح واحده بقصد الدفاع، و250 جرام لمخدر البانجو بقصد الاتجار، تحرر المحضر 11404/ 2019 جنايات مركز الحامول، وضبط "ن.م.ا "23 سنة، عاطل ومقيم الحمراوي مركز كفر الشيخ سبق اتهامه في 4 قضايا مخدرات، سرقه وسائل نقل، سلاح بدون ترخيص وبحوزته 40 جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار، وسنجه بقصد الدفاع،تحرر المحضر 7535/ 2019 جنايات مركز كفر الشيخ، وضبط "و.م.ا "24 سنة ،عاطل ومقيم قسم ثان كفر الشيخ سبق اتهامه في قضية خيانة أمانه، وبحوزته 70 جرام لمخدر الحشيش و85 جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار، تحرر المحضر 2728/ 2019 جنايات قسم ثان كفر الشيخ، و"ر.س.ر "28 سنة ربة منزل ومقيمه قسم ثان كفر الشيخ سبق اتهامها في قضيتين جرائم نت ، آداب عامه، وبحوزته 90 جرام لمخدر الهيروين بقصد الاتجار، وتحرر المحضر 2672/ 2019 جنايات قسم ثان كفر الشيخ.

كما تمكنت الحملة من ضبط "م.ا.ع "22 سنة، بائع متجول ومقيم بندر دسوق، وبحوزته 250 صاروخ العاب نارية بقصد الاتجار، تحرر المحضر رقم 546/ 2019جنح أ د ط قسم دسوق، وضبط " م.م.ع "30 سنة، بائع متجول ومقيم بندر دسوق، وبحوزته 160 صاروخ العاب نارية بقصد الاتجار، تحرر المحضر رقم 547/ 2019 جنح أ د ط قسم دسوق.

كما تمكنت الحملة من ضبط 55 قضية تموينية متنوعة منها ضبط دقيق وأقماح، واستيلاء على الدعم، وعدم الاعلان عن أسعار غذائية وغير الغذائية، وعدم حمل شهادة صحية،ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص.

كما تمكنت الحملة من إزالة 480 حالة اشغالات ، وتمكنت الحملة المرورية من تحرير 1220 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 21 دراجة بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ الاحكام 4 قضايا حكم جناية، وتنفيذ4500حكم قضائي متنوع مابين حكم حبس جزئي، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية ومستأنفة، وتم تحصيل 107 مخالفات، وتم تحصيل 10 ألاف و50 جنيه