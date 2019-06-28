سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 03:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة عاطلين بكفر الشيخ

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:31 م
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة عاطلين بكفر الشيخ حبس - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 4 أسلحه ناريه "طبنجه، 2 فرد خرطوش، بندقية خرطوش، وطلقتين بحوزة كلا من" أ.ح.م "30 سنة ،عاطل ومقيم محلة ابوعلي مركز دسوق، وبحوزته طبنجة معدلة بقصد الدفاع، تحرر المحضر 320/ 2019 جنايات أ د ط مركز دسوق، و"أ.م.م "28 سنة، عاطل ومقيم السحايت، مركز الحامول، سبق اتهامه فى قضيتين "سلاح بدون ترخيص، سرقه حيوانات، مخدرات، وبحوزته فرد خرطوش، وطلقة بقصد الدفاع و150 جرام لمخدر البانجو بقصد الإتجار، تحرر المحضر 11309/ 2019 جنايات مركز الحامول.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط "أ.م.م "26 سنة نقاش، سبق اتهامه فى 5 قضايا، مابين سرقه بالإكراه، سرقه متنوعه، قتل ، مخدرات،وبحوزته فرد خرطوش، وطلقة بقصد الدفاع، و30 جرام لمخدر الهيروين، و"م.ا.س "30 سنة، عاطل ومقيمان بندر البرلس، مركز البرلس وبحوزته 25 جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار، تحرر المحضر 10725/2019 جنايات مركز البرلس.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط 150 جرام حشيش، 165جرام هيروين، 150جرام بانجو، بحوزة "م.ا.ا "29 سنة ، عاطل ومقيم قسم ثان كفرالشيخ، سبق اتهامه فى 5 قضايا "مخدرات، سلاح بدون ترخيص "، تحرر المحضر 2888/ 2019 جنايات قسم ثان كفرالشيخ، و"م.ا.ا "27 سنة، عاطل ومقيم عزبة 20 مركز الحامول، سبق اتهامه فى قضيه، تحرر المحضر 11403/ 2019 جنايات مركز الحامول، و"ح.ع.ع " 32 سنة عاطل ومقيم الساحل القبلى، مركز البرلس، سبق اتهامه في قضيتين "سرقة مسكن، مخدرات"، تحرر المحضر 10726/ 2019 جنايات مركز البرلس.


اسلحه نارية

مواد مخدرة

نيابة عامة

حمله امنيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة