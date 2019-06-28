ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة عاطلين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 4 أسلحه ناريه "طبنجه، 2 فرد خرطوش، بندقية خرطوش، وطلقتين بحوزة كلا من" أ.ح.م "30 سنة ،عاطل ومقيم محلة ابوعلي مركز دسوق، وبحوزته طبنجة معدلة بقصد الدفاع، تحرر المحضر 320/ 2019 جنايات أ د ط مركز دسوق، و"أ.م.م "28 سنة، عاطل ومقيم السحايت، مركز الحامول، سبق اتهامه فى قضيتين "سلاح بدون ترخيص، سرقه حيوانات، مخدرات، وبحوزته فرد خرطوش، وطلقة بقصد الدفاع و150 جرام لمخدر البانجو بقصد الإتجار، تحرر المحضر 11309/ 2019 جنايات مركز الحامول.

كما تمكنت الحملة من ضبط "أ.م.م "26 سنة نقاش، سبق اتهامه فى 5 قضايا، مابين سرقه بالإكراه، سرقه متنوعه، قتل ، مخدرات،وبحوزته فرد خرطوش، وطلقة بقصد الدفاع، و30 جرام لمخدر الهيروين، و"م.ا.س "30 سنة، عاطل ومقيمان بندر البرلس، مركز البرلس وبحوزته 25 جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار، تحرر المحضر 10725/2019 جنايات مركز البرلس.

كما تمكنت الحملة من ضبط 150 جرام حشيش، 165جرام هيروين، 150جرام بانجو، بحوزة "م.ا.ا "29 سنة ، عاطل ومقيم قسم ثان كفرالشيخ، سبق اتهامه فى 5 قضايا "مخدرات، سلاح بدون ترخيص "، تحرر المحضر 2888/ 2019 جنايات قسم ثان كفرالشيخ، و"م.ا.ا "27 سنة، عاطل ومقيم عزبة 20 مركز الحامول، سبق اتهامه فى قضيه، تحرر المحضر 11403/ 2019 جنايات مركز الحامول، و"ح.ع.ع " 32 سنة عاطل ومقيم الساحل القبلى، مركز البرلس، سبق اتهامه في قضيتين "سرقة مسكن، مخدرات"، تحرر المحضر 10726/ 2019 جنايات مركز البرلس.