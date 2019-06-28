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صور.. القبض على 24 عاطلا والتحفظ 2340 لتر زيت طعام فاسد بالقليوبية

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:23 م
صور.. القبض على 24 عاطلا والتحفظ 2340 لتر زيت طعام فاسد بالقليوبية جانب من الحملة التموينية
القليوبية - إبراهيم سالم و نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون أسفرت عن ضبط 24 عاطلا بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 24 عاطلا خلال حملة أمنية شملت أقسام قها وشبرا الخيمة وقليوب والخانكة وشبين القناطر، وضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 600 جرام من  الحشيش المخدر، و300 جرام من مخدر الهيروين، و210  أقراص مخدرة ومبالغ مالية، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما شن قسم مراقبة الأغذية التابع لمديرية الصحة والسكان حملة بناء على توجيهات وكيل وزارة الصحة الدكتور حمدى الطباخ، بتشديد الرقابة على أعمال مراقبة الأغذية بالقليوبية، وتعليمات دكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائى بالقليوبية، للمرور على مصنع لتعبئة زيت الطعام بطوخ، وتبين خلال الحملة أن المكان غير مرخص وغير مستوفى الاشتراطات الصحية، وبه خطر داهم على الصحة العامة. 

وأوضح سامى رجب مراقب عام الأغذية بمدير الصحة بالقليوبية أنه تبين خلال الحملة وجود حمام بدون حوائط فى صالة الإنتاج، ووجود 4 مواسير صرف صحى بصالة الإنتاج، ووجود غرف تفتيش بصالة الإنتاج وأمام باب المصنع مباشرة، ووجود 7 عمال بدون شهادات صحية، ووجود علامة تجارية غير مسجلة.

وتابع أنه تم ضبط 195 كرتونة زيت طعام، تحتوى الواحدة منهم على 12 زجاجة سعه لتر بإجمالى عدد زجاجات 2340 زجاجة، وتم سحب عينات من المضبوطات، وتم عرض محاضر الضبط على النيابة العامة للنظر والتصرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة فى المنشأة، وتم تحرير محاضر للعاملين بتداول الأغذية لعدم حملهم شهادات صحية، وإخطار الجهات المعنية لاستصدار قرار غلق المنشأة لإدارتها بدون ترخيص ووجود خطر داهم. 

وأشار إلى أن فريق العمل شمل كلا من سامى رجب مراقب عام الأغذية، ورجب نصر مراقب أول الأغذية، والسيد متولى مراقب أول الأغذية، وفريق مكتب طوخ، وهم وجدى محمد صلاح رئيس المكتب، ومحمد بكرى الصغير مفتش الأغذية، وعلى محمد على مفتش الأغذية، ومحمد أبو حسين مفتش الأغذية.

حملة تموينية بالقليوبية (1)
حملة تموينية بالقليوبية
 
حملة تموينية بالقليوبية (2)
حملة تموينية بالقليوبية
 
حملة تموينية بالقليوبية (3)
حملة تموينية بالقليوبية
 
حملة تموينية بالقليوبية (4)
حملة تموينية بالقليوبية
 
حملة تموينية بالقليوبية (5)
حملة تموينية بالقليوبية
 
حملة تموينية بالقليوبية (6)
حملة تموينية بالقليوبية
 
حملة تموينية بالقليوبية (7)
حملة تموينية بالقليوبية
 
حملة تموينية بالقليوبية (8)
حملة تموينية بالقليوبية
 
حملة تموينية بالقليوبية (9)
حملة تموينية بالقليوبية

زيت طعام

الخانكة

مخدرات

تجار مخدرات

مباحث القليوبيه

صرف صحى

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