صحيفة سعودية: محمد بن سلمان يجتمع مع ترامب وبوتين وماى السبت

وكالات

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، أنه من المتوقع، أن يجتمع ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيسين الأميركى دونالد ترمب والروسى فلاديمير بوتين، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، وذلك يوم السبت.

ويشارك الأمير محمد بن سلمان، فى قمة العشرين، المنعقدة فى مدينة أوساكا اليابانية، حيث يرأس وفد السعودية بعد زيارة رسمية ناجحة إلى كوريا الجنوبية، استمرت يومين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلى، أن الرئيس الأميركى سيلتقى ولى العهد السعودى بعد غدٍ على هامش القمة، مضيفة: "سيتناولان طعام الإفطار فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً"، قبل اجتماع ترمب مع الرئيس الصينى شى جينبينغ فى الساعة 11:30 صباحاً، الذى توقع المتحدث باسم البيت الأبيض أن يُحدث «نقطة تحول" مهمة فى المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.

وبينما كشفت تقارير صحافية أميركية، عن أن الرئيس ترمب يُحضّر لمجموعة لقاءات موسعة خلال تواجده فى أوساكا، أكدت "بلومبرغ" أن اجتماعه بالرئيس الصينى وولى العهد السعودى من أبرز الاجتماعات المرتقبة خلال القمة.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، إن تيريزا ماى ستجتمع مع الأمير محمد بن سلمان يوم السبت لبحث الوضع فى الخليج والأزمة باليمن.

وأضافت أن ماي، المقرر أن تتنحى بنهاية الشهر المقبل، ستجتمع أيضاً مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا غداً (الجمعة)، كما ستجتمع السبت مع رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون وزعماء آخرين.

والثلاثاء الماضى، أبلغ المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف، الصحافيين بأنه من المتوقع أن يلتقى الرئيس الروسى مع ولى العهد السعودى فى 29 يونيو (حزيران) الحالى بأوساكا، مؤكداً أنه "يجرى التحضير" لمباحثات، والاستعداد لها «مستمر على قدم وساق»، وفقاً لقناة «روسيا اليوم».

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن بيسكوف قوله: «نعم، يتم التخطيط للقاء. وسيقدم زميلى (مساعد الرئيس الروسى يوري) أوشاكوف إحاطة، حيث سيتحدث كالمعتاد عن البرنامج».