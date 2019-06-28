شاهد.. أجواء المطعم الياباني للوفود الإعلامية المشاركة في قمة العشرين





جهزت اللجنة المنظمة لقمة العشرين فى أوساكا باليابان، مطعما مخصصا للوفود الإعلامية المشاركة فى الحدث.

وانطلقت فى مدينة أوساكا اليابانية قمة مجموعة العشرين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة الدول الأعضاء فى مجموعة العشرين.

وتناقش القمة عددا من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد العالمى والتجارة الدولية والاقتصاد الرقمى والنمو الشامل والمستدامة البنية الأساسية والمناخ والطاقة والبيئة، كما تناقش القمة سبل تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030.