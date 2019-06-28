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سقوط 33 تاجر مخدرات فى مداهمة لبؤر إجرامية بالجيزة

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:48 ص
سقوط 33 تاجر مخدرات فى مداهمة لبؤر إجرامية بالجيزة مخدرات - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، لضبط الخارجين عن القانون، وتطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة.

وأسفرت حملة أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواءان محمد عبد التواب ومحمد الألفي، عن القبض على 33 متهما متورطين فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وبلغ حجم المضبوطات بحوزة المتهمين، 2055 جرام حشيش، و498 قرص مخدر، و 120 جرام من مخدر الأستروكس، و102 جرام هيروين.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للإتجار بها، وترويجها على عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 


حملة أمنية

تجارة المخدرات

حيازة هيروين

مخدر الحشيش

أمن الجيزة

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