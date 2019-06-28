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سقوط 25 سائقًا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:09 م
سقوط 25 سائقًا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة المرور-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة، وإجراء تحليل طبى لـ190 سائقًا، وإثبات تعاطى 25 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات لتأمين الرحلات، وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار، والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

 

 


حملات مرورية للمخالفين

رصد متعاطى المخدرات

القيادة بالطرق السريعة

متعاطى المخدرات اثناء القيادة

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