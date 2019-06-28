زعيم الديمقراطيين يدعو ترامب لتحذير بوتين من التدخل فى الانتخابات الأمريكية

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دعا زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ الأمريكى السيناتور تشوك شومر الرئيس دونالد ترامب إلى توجيه تحذير مباشر إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما اليوم الجمعة على هامش قمة العشرين باليابان بعدم التدخل فى الانتخابات الأمريكية القادمة .

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن شومر شدد - أيضا - على ضرورة آلا يقتصر توجيه هذه الرسالة التحذيرية من جانب ترامب إلى بوتين وحده، بل يتعين أن يبلغ جميع "أعداء" الولايات المتحدة بأن التدخل فى الانتخابات الأمريكية غير مقبول، وأنهم سيدفعون ثمنا فادحا عند مجرد الشروع فى ذلك.

ومن المنتظر ان يلتقى ترامب غدا /الجمعة/ مع بوتين على هامش مشاركتهما فى فعاليات قمة العشرين التى تنطلق فى أوساكا باليابان، وتستغرق يومين .

وكان آخر لقاء بين ترامب وبوتين قد عقد قبل نحو عام فى هلسنكى بفنلندا . ونفى بوتين التدخل فى الانتخابات الرئاسية الامريكية عام 2016 لصالح ترامب.