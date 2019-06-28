روسيا: بوتين وترامب تحدثا عن التجارة الدولية

أوساكا /أ ش أ/

قال المتحدث باسم الرئيس الروسى، ديمترى بيسكوف، اليوم الجمعة ، إن الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب ، تحدثا فى قمة مجموعة العشرين عن التجارة الدولية والحاجة إلى بدء مفاوضات حول قضايا نزع السلاح.

وقال بيسكوف ، فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية ، "لن أتحدث عن متطلبات كلا الجانبين، لقد أشارا إلى المشكلات ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف "لقد تحدثا عن إيران وسوريا وأوكرانيا ، سأل الرئيس ترامب عن بحارة الجيش الأوكرانى (المحتجزين) ، وتحدثا عن قضايا إقليمية أخرى كما تحدثا عن التجارة الدولية".