"روابط شعبية".. ظاهرة فى أسوان تجمع فئات المزارعين لحل المشاكل اليومية

أسوان - صلاح المسن

يواجه مزارعو أسوان مشاكل عديدة فى بعض المناطق الزراعية بأنحاء مراكز محافظة أسوان فيما يتعلق بمياه الرى، فيما تساهم روابط مستخدمى الرى فى أن تصبح حلقة وصل بين المزارعين ومسئولى الرى لتدبير احتياجات المزارعين بذمام هندسات الرى بأنحاء قرى محافظة أسوان وتوعيتهم بأهمية ترشيد المياه.

بداية يقول "مصطفى نصر الدين" عضو رابطة الرى بقرية الكرامة بوادى النقرة بمحافظة أسوان إن أهم أهداف رابطة الرى بالكرامة توعية المزارعين وترشيد المياه، مضيفًا أن الجمعية الزرعية بقرية الكرامة شاركت فى إصلاح بوابات ترعة وادى النقرة ويجرى التنسيق باستمرار مع المسئولين لانتظام مناوبات الرى لتغذية أراضى قرى شباب الخريجين فضلاً عن أن هناك استفادة للمزارعين من الندوات التوعوية التى يقدمها مهندسى الري، مضيفًا أنه يتم حاليًا تفعيل دور روابط مستخدمى مياه الرى على مستوى قرى وادى النقرة متمنيًا أن تقوم روابط مستخدمى مياه الرى بدورها على أكمل وجه وتوعية كل المزارعين وترشيد مياه الرى لتأمين كل الاحتياجات.

فى السياق نفسه يقول شريف عبد الونيس، رئيس جمعية إنتاج وتسويق خضر ونباتات طبية وعطرية بأسوان، لـ"اليوم السابع" إن الاجتماع الأخير كان اجتماعًا دوريًا للمتابعة وتم خلال الاجتماع الاتفاق على صيانة الأبواب ومتابعة نهايات الزراعات وتم اقتراح بتعديل المناوبات ووضع هذا الاقتراح تحت الدراسة.

ويردف "محمد الجمال" من المزارعين أن اجتماعات روابط مستخدمى الرى يجب أن تكون اجتماعات حقيقية وليس مجرد اجتماعات روتينية يحضر بعض المزارعين ولكن يجب ان تكون هذه الروابط فاعلة يشارك فيها الجميع .

ويطالب "أحمد محمد" من المزارعين ضرورة عمل مؤتمر جماهيرى موسع يضم كل المزارعين ويغطى جميع الزمامات بمحافظة أسوان لضمان سد كل الاحتياجات المائية.

ويضيف على القاضي من المزارعين بأسوان أن مياه الرى عصب الحياة بالنسبة للزراعات، فلابد من السعى لتدبير احتياجات مائية بديلة مثل دراسة حفر الآبار والاستفادة من تنقية الكميات الهائلة من المكعبات المائية من نواتج الصرف الزراعى وخلطها بمياه الرى لتدبير الاحتياجات المائية.



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