رئيس وزراء الهند يبحث تعميق العلاقات الاستراتيجية مع ولى العهد السعودى

أوساكا (أ ش أ)

بحث رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، اليوم الجمعة، مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى مدينة "أوساكا" اليابانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية "رافيش كومار"، فى تغريده عبر حسابه على تويتر: "رئيس الوزراء ناريندرا مودى التقى مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان آل سعود على هامش قمة مجموعة العشرين، وناقشا تعميق التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وغيرها".