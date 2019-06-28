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رئيس لجنة مكافحة الإرهاب: تفجيرات تونس محاولات يائسة للجماعات الإرهابية

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:45 ص
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب: تفجيرات تونس محاولات يائسة للجماعات الإرهابية مختار بن نصر
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قال رئيس اللجنة الوطنية التونسية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر إن العمليات الإرهابية التى شهدتها تونس العاصمة وجبل عرباطة بقفصة اليوم، تدخل فى إطار المحاولات اليائسة للجماعات الإرهابية لإرباك المشهدين السياسى والاقتصادى للبلاد.

وأضاف بن نصر - فى تصريح على هامش ورشة العمل الإقليمية حول (دور المجتمع المدنى فى التوقى من التطرف العنيف) التى انطلقت أعمالها مساء الخميس بمدينة سوسة - أن هذه المحاولات اليائسة للجماعات الإرهابية تأتى فى ظل انهيار كياناتهم الإرهابية بسوريا والعراق.

من جهة أخرى، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن ورشة عمل اليوم تم تنظيمها بمبادرة من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالشراكة مع جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية، وبدعم من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة على امتداد يومين فى إطار الأنشطة واللقاءات التى تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب فى نطاق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب عبر مقاربات إنمائية محلية مبنية على احترام حقوق الإنسان.

كما تندرج هذه الورشة فى إطار سلسلة ورش العمل الإقليمية الموجهة إلى ممثلى منظمات المجتمع المدنى بهدف التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب والتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية.

 


تونس

مكافحة الإرهاب

الارهاب فى تونس

تفجيرات تونس

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