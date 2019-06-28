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رئيس كولومبيا السابق: الأزمة الفنزويلية تحتاج إلى "حل بالقوة"

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:58 م
رئيس كولومبيا السابق: الأزمة الفنزويلية تحتاج إلى "حل بالقوة" مظاهرات فنزويلا - ارشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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لا شك أن الكثير من إعلامى الإخوان، يتلقون تمويلات خارجية، نظير مواصلة التحريض على مصر من منابر الجماعة، التى تبث من مدينة إسطنبول التركية، وعلى رأسهم معتز مطر ومحمد ناصر.
 

ووفقا لصحيفة "سيمانا" الكولومبية، فإن ألفارو أوريبى، أكد موقفه من كيفية حل الأزمة فى فنزويلا، قائلا إن "الحوار هو أداة تطيل بقاء نيكولاس مادورو فى السلطة "، مضيفا: "هذا يتطلب بالفعل حلاً بالقوة، ليس لتثبيت انقلاب عسكرى، ولكن لدعم حكومة شرعية مثل خوان جوايدو ".

وقال رئيس كولومبيا السابق:  "التحريض على الانتفاضة العسكرية ضد حكومة مادورو "لا يثير انقلابًا، إنه يستفز استعادة الديمقراطية".

وتعانى فنزويلا من أزمة اقتصادية حادة من نقص الغذاء والدواء، فضلا عن أزمة انسانية كبيرة من زيادة عدد المهاجرين، ومن ارتفاع التضخم الذى من المتوقع أن يصل إلى 10 مليون% بنهاية عام 2019 الجارى.

 

 


فنزويلا

ازمة فنزويلا

كولومبيا

نيكولاس مادورو

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