رئيس جامعة القاهرة : رفع كفاءة ودهان شارع الجامعة وميدان الجيزة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة ستعمل على رفع كفاءة ودهان شارع الجامعة والمبانى المحيطة، بما فى ذلك ميدان الجيزة، مؤكدا أن ذلك يأتى انطلاقًا من دور الجامعة فى الحفاظ على المظهر الحضارى لمحافظة الجيزة.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جامعة القاهرة تسير قُدمًا في مشروع تطوير المستشفيات الجامعية، حيث تم البدء فى أعمال تطوير وحدة الطوارئ بالفعل، قائلا: "جامعة القاهرة تقود بالدور المجتمعى المنوط بها ليس فقط فيما يخص المنطقة المحيطة بها ولكن تخدم كافة أنحاء القطر المصرى بالقوافل الطبية وغيرها".



