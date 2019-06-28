دونالد ترامب: سأناقش مع رئيس وزراء اليابان قضايا تجارية على هامش قمة العشرين

وكالات

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سيناقش مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبى عددا من القضايا التجارية، على هامش قمة مجموعة العشرين الكبار فى أوساكا غربى اليابان.

وقال دونالد ترامب، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم": "سنتحدث عن أمور كثيرة، وعن الكثير من التجارة بالطبع.. أقدر حقيقة أنك ترسل العديد من شركات السيارات إلى ميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية".

وأشار ترامب إلى أن الجانبين سيتطرقان خلال اللقاء إلى مسألة شراء المعدات العسكرية.

وتخوض واشنطن مع طوكيو محادثات تجارية معقدة، فى سعى من إدارة ترامب إلى خفض العجز التجارى الأمريكي.