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خطوات هامة لإثبات براءتك عند تشابه أسمك مع متهم

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:00 ص
خطوات هامة لإثبات براءتك عند تشابه أسمك مع متهم كلابش-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن الإجراءات القانونية، التى يجب إتباعها حال تشابه الاسم مع أخر متهم، و"اليوم السابع"، يوضح الإجراءات التى يجب اتخاذها لخل تلك الواقعة.

 

ويقول المحامى خالد محمد، إن هناك حالتين لتشابه الأسماء، أولاهما هو أن يكون الموكل محبوس، بسبب تشابه الأسماء مع أخر متهم، وثانيهما أن يكون الموكل حر طليق، ويمكن حل تلك المشكلة فيما يلى:.

 

"حالة حبس الموكل بسبب تشابه الأسماء"

يجب قيام المحامى الخاص بالموكل، بالتقديم على معارضة، وخلال  الجلسة يتم طلب التصريح بعمل التحريات اللازمة، لإثبات إذا  كان هو المتهم من عدمه.

 

 "حالة أن الموكل حر طليق"

فى هذه الحالة يتم تقديم طلب للنيابة، أن اسم موكلك متشابه اسمه مع المتهم فى الجنحة المذكورة، ويتم طلب التحرى عما إذا كان هو المتهم من عدمه.

 

يتساءل الكثير من المواطنين، عن الإجراءات القانونية، التى يجب إتباعها حال تشابه الاسم مع أخر متهم، و"اليوم السابع" يوضح الإجراءات التى يجب اتخاذها لخل تلك الواقعة.

 

ويقول المحامى خالد محمد، إن هناك حالتين لتشابه الأسماء، أولاهما هو أن يكون الموكل محبوس بسبب تشابه الأسماء مع أخر متهم، وثانيهما أن يكون الموكل حر طليق، ويمكن حل تلك المشكلة فيما يلى:.

 

"حالة حبس الموكل بسبب تشابه الأسماء"

يجب قيام المحامى الخاص بالموكل، بالتقديم على معارضة، وخلال   الجلسة يتم طلب التصريح بعمل التحريات اللازمة، لإثبات إذا  كان هو المتهم من عدمه.

 

 "حالة أن الموكل حر طليق"

فى هذه الحالة يتم تقديم طلب للنيابة، أن اسم موكلك متشابه اسمه مع المتهم فى الجنحة المذكورة، ويتم طلب التحرى عما إذا كان هو المتهم من عدمه.


تشابه الاسماء

القانون المصرى

حبس

محكمة الجنح

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