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خبير أمنى: خلية الأمل فضحت أصحاب الشعارات وتعاونهم مع الإرهابين

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:45 م
خبير أمنى: خلية الأمل فضحت أصحاب الشعارات وتعاونهم مع الإرهابين أحد أعضاء خلية الامل - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

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قال اللواء عصام نصار، الخبير الأمنى، إن نجاح أجهزة الأمن فى ضرب وسحق مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، بعد كشف "خلية الأمل"، أصاب الجماعة الإرهابية بحالة من الهياج العصبى، وأن كل التنظيمات الإرهابية الموجودة بالساحة خرجت من تحت عباءة جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العمليات الإرهابية التى تقوم بها التنظيمات فى المنطقة ممولة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، حيث إنهم يتحدون فى فكر واحد وتحت قيادة واحدة وبدعم واضح من قطر وتركيا، وهو ما كان واضح مع مجموعة خلية الأمل، والتى كشفت حقيقة تيارات كانت تتخفى خلف عبارات رنانة لكنها فى حقيقة الأمر تعمل ضد الدولة المصرية.

وكانت نيابة أمن الدولة أمرت بحبس 11 متهماً فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى "خلية الأمل"، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.


خلية الامل

تعاون اليسر مع الاخوان

حبس خلية الامل

30 يونيو

الاخوان

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