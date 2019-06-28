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حزب الشعب النمساوى يحافظ على تقدمه فى استطلاعات الرأى بنسبة 38%

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:36 م
حزب الشعب النمساوى يحافظ على تقدمه فى استطلاعات الرأى بنسبة 38% برلمان النمسا
فيينا /أ ش أ/

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احتل حزب الشعب النمساوى مقدمة الأحزاب من حيث الشعبية وثقة الناخبين بنسبة 38% قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة فى 29 سبتمبر المقبل.

وقالت مصادر حزبية نمساوية -فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة- إن المنافسة على المركز الثانى تجئ بين حزبى الاشتراكى الديمقراطى "اس بى أو" و"الحرية" بفارق كبير عن المركز الاول وبنسبة نحو 20% لكل منهما.

وأشارت المصادر إلى أن الغموض يحيط بالائتلاف الحكومى المقبل الذى يمكن أن يحظى بثقة الناخبين، لافتا إلى أن هذه التقديرات جاءت عقب استبيان أجرته مؤسسة معهد استطلاعات الرأى العام على عينة مكونة من 800 ناخب، ولفتت المصادر إلى أن هناك أيضاً سباقا على المركز الرابع بين حزب الخضر بنسبة 11% وحزب (نويس) بنسبة 9%.

 


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