حبس تاجر قتل ابن عمته بسبب خلافات على إيجار محل تجارى بقنا

قنا - وائل محمد

قررت نيابة فرشوط حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة إتهامه بقتل إبن عمته مهندس بعد ان سدد له طعنات نافذة نتيجة مشاجرة بينهما لرفض المتهم دفع قيمة إيجار محل قام بإستئجارة منذ عامين من المجنى عليه.



كان الللواء مجدى القاضى تلقى اخطاراً يفيد قيام طه. ر .ح تاجر، و ذلك لقيامه بالإعتداء بمطواه على إبن عمته محمود.ج مهندس مدنى و قتله فى مشاجره بينهما لرفض المتهم دفع ايجار محل تجارى استاجره من القتيل منذ عامين فى نشبت مشاجرة بينهم وسدد له طعنات أودت بحياته.



