جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر يدعم معرضاً للمنتجات السيناوية بالمدينة

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وعدد من قيادات جهاز المدينة، ورئيس مجلس الأمناء، معرض عظيمات سيناء للمنتجات السيناوية، بمقر جمعية الصناعات الصغيرة بالحي السابع.

وأبدى رئيس الجهاز، استعداده لدعم المعرض، من خلال توفير وسائل مواصلات، لنقل الراغبين فى زيارة المعرض، من أمام مقر جهاز المدينة من الساعة الـ12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 عصراً، وكذا من الساعة الـ4 مساءً وحتى الساعة الـ8 مساءً.

من جانبها أوضحت سلوى سالم، أمينة المرأة بمجلس القبائل العربية، أن المعرض يعد مبادرة لدعم شهداء الوطن من الجيش والشرطة، وأنه سيتم التبرع بـ5% من مبيعات كل عارضة لصندوق تحيا مصر، تقديراً من العارضين لشهداء الوطن من الجيش والشرطة، مشيرةً إلى أن المعرض اشتمل على العديد من المنتجات من محافظة سيناء من زيت الزيتون، والمرمرية وأعمال التطريز، والسجاد اليدوي، والكليم من الصوف الطبيعي وإكسسوارات خرز.